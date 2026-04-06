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    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    La cobertura del evento estará disponible en múltiples plataformas digitales y marcará un hito en la difusión global de misiones espaciales tripuladas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Los astronautas de la misión Artemis II a bordo de la cápsula Orion. Imagen NASA.

    En un hecho inédito para la exploración espacial moderna, este lunes se transmitirá en vivo el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II.

    La emisión comenzará a las 13.00 horas en Chile continental -y a las 14.00 en las regiones de Aysén y Magallanes-, permitiendo seguir en tiempo real uno de los hitos más relevantes del regreso humano a la órbita de la Luna.

    La transmisión se realizará en conjunto con la NASA y estará disponible en plataformas como YouTube, NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, Hulu, Peacock, HBO Max y Roku, ampliando el alcance global del evento.

    Un momento clave del viaje a la Luna

    El sobrevuelo lunar corresponde a una de las fases más críticas de la misión, cuando la nave Orion alcance su punto más cercano al satélite natural.

    Durante esta etapa, la tripulación realizará observaciones científicas y aprovechará la gravedad lunar para redirigir su trayectoria de regreso a la Tierra.

    Según detalló el portal especializado What’s on Netflix, la cobertura incluirá imágenes en alta resolución y datos en tiempo real del paso de la nave alrededor de la cara oculta de la Luna, un momento que no se observaba con astronautas a bordo desde hace más de cinco décadas.

    Regreso humano a la órbita lunar

    La misión Artemis II despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS), con una tripulación compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen.

    Se estima que el viaje tenga una duración estimada de 10 días y contempla dos órbitas iniciales alrededor de la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna.

    Actualmente, la misión ya ha superado más de dos tercios de su trayecto, entrando en la fase más observada y simbólica del programa.

    Artemis II representa el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar desde la histórica misión Apolo 17, marcando un nuevo capítulo en la exploración espacial impulsada por el programa Artemis.

    El amerizaje de la cápsula Orion está previsto para el 10 de abril en el océano Pacífico, cerrando así una misión que ya concita atención mundial y que podría sentar las bases para futuras expediciones humanas a la superficie lunar.

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