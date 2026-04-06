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    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Según Carabineros, al lugar habría llegado un vehículo desde el cual bajó un individuo que efectuó los disparos. El equipo ECOH de la Fiscalía realiza las diligencias para ubicar a el o los responsables del hecho.

    Por 
    Lya Rosen
    Trabajo de ECOH en Maipú por homicidio consumado y frustrado de dos hombres por parte de desconocidos. Imagen @ECOH_FiscaliaRM en X.

    Un hombre murió y otro quedó en riesgo vital tras un ataque a disparos ocurrido la tarde de este domingo en el sector de Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú.

    De acuerdo con información inicial entregada por Carabineros, el hecho se registró en una cancha del sector donde funciona una sede comunitaria, hasta la cual el personal uniformado llegó tras recibir un llamado al 133 de emergencias que alertaba sobre disparos.

    El mayor Luis Segura, de la 29 Comisaría La Farfana, detalló que al concurrir Carabineros al lugar se verificó que un hombre, aún no identificado, había perdido la vida en el lugar que era utilizado como sede comunitaria.

    Además, dio a conocer que en el sitio del suceso se encontró “variada y diversa evidencia del tipo balística y otra de interés criminalístico”.

    “Posteriormente, transcurridos unos minutos, llega un individuo de sexo masculino, chileno, quien mantiene antecedentes policiales, con una herida de proyectil en su cuello, manteniéndose en estos momentos intervenidos en el Hospital El Carmen con riesgo vital”, señaló el mayor sobre la otra víctima involucrada en los hechos.

    Aunque todavía se desconocen las causas del ataque, Segura dijo que, de acuerdo a la información preliminar que se maneja, “habría llegado un vehículo, del cual no se mantienen antecedentes, y habrían descendido unos individuos, con uno de ellos efectuando disparos contra las víctimas”.

    Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), de la PDI, que ya se encuentra realizando las diligencias necesarias para identificar y ubicar a los responsables del hecho.

    El comisario Luis Espinoza, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, aseguró que el equipo ya estaba concretando las fijaciones en el lugar y levantamiento de evidencias balísticas en Cuatro Álamos.

    También agregó que otro grupo de ECOH trabajaba de forma paralela en el Hospital El Carmen por el joven adulto de 22 años, “quien habría ingresado por lesiones con arma de fuego y se encontraría en este momento en estado grave”.

    Más sobre:MaipúBalaceraCuatro AlamosMuertoHeridoCarabinerosECOHNacional

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