Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

Una nueva oleada de ataques aéreos contra el centro de Irán, enmarcados en la ofensiva lanzada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel contra su territorio, dejó este domingo al menos cinco muertos luego de que un misil cayera sobre un edificio en la ciudad de Qom.

“Un proyectil del enemigo sionista estadounidense ha impactado en una zona residencial en Qom y, hasta el momento, cinco personas han perdido la vida”, informó el subdirector general de Seguridad Política provincial, Morteza Heidari, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars.

شهادت ۵ شهروند قمی در حمله دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی



🔹مدیرکل سیاسی امنیتی استاندار قم: در حمله بامدادی دشمنان متخاصم صهیونی آمریکایی به یک منزل مسکونی در شهر قم ۵ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند.



🔹با توجه به ادامه عملیات آواربرداری احتمال دارد تعداد شهدا افزایش یابد. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 6, 2026

Para poco después señalar que “es p robable que el número de víctimas aumente”, en la medida que “las labores de retiro de escombros continúan” .

También se registraron ataques en las ciudad de Shiraz, en la Provincia de Fars, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas.

Los fallecidos de hoy en Qom se suman a las más de 1.900 personas que han perdido la vida a causa de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, desde que lanzaron su ofensiva sorpresa conjunta contra este último país el 28 de febrero, según datos de la Media Luna Roja iraní.