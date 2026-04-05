Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

Más de alguno ha comido el famoso “recalentado”, ya sea después de una comida familiar o simplemente después de haber calculado mal la porción de un alimento y haber cocinado de más.

De hecho, hay personas que prefieren cocinar en grandes cantidades el sábado y domingo, para así tener comida disponible para recalentar durante la semana y así ahorrar tiempo en cocinar y en lavar los platos.

Sin embargo, es importante considerar cuál es la duración que tienen los alimentos después de ser preparados, ya que consumir una comida que lleva muchos días guardada puede provocar intoxicación alimentaria.

El doctor Benjamin Chapman, experto en seguridad alimentaria, entregó información clave respecto a la verdadera duración que tienen algunos alimentos en el refrigerador, en un artículo publicado en el The New York Times.

Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

¿Cuánto tiempo se pueden conservar refrigerados las sobras de alimentos?

Según las directrices federales de Estados Unidos, la gran mayoría de las sobras (siempre y cuando se encuentren refrigeradas), pueden durar entre tres y cuatro días.

Hay casos específicos en los que los alimentos duran más. Por ejemplo, los panes y los bollos envasados pueden conservarse bien por aproximadamente, 14 a 18 días en temperatura ambiente, mientras que el pan casero se puede conservar en estas condiciones hasta 5 días.

También, hay muchas personas que optan por congelar las sobras de comida, esas sí pueden mantenerse indefinidamente almacenadas. Esto se debe a que el frío extremo, detiene el proceso de descomposición de la comida, porque los hongos y bacterias requieren de agua y calor para reproducirse.

Sin embargo, la comida congelada pierde progresivamente sabor y textura: lo ideal es consumirla en un plazo de dos a seis meses.

Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

Abby Snyder, profesora de seguridad alimentaria microbiana de la Universidad de Cornell, indicó que seguir estas recomendaciones reduce el riesgo de que los alimentos se echen a perder, pero, no asegura un éxito rotundo de no contraer enfermedades, ya que una gran parte del riesgo de la intoxicación por consumo de alimentos depende de la manipulación correcta de los alimentos.

¿Cuáles son los aspectos técnicos a considerar para que se mantengan en buen estado las sobras?

El Dr. Chapman declaró para The New York Times que, para él, la temperatura ideal del refrigerador es de cuatro grados centígrados. Esa temperatura es lo suficientemente fría como para mantener en un buen estado los alimentos pero sin congelar las verduras y los lácteos.

También se deben aplicar las medidas de manipulación de alimentos correctas: lavar las manos con frecuencia durante la preparación de comidas, mantener las carnes crudas alejadas de las verduras y cocinar las proteínas de ave a una temperatura que garantice completamente la cocción del alimento. Esto reducirá las probabilidades de contraer enfermedades o de contaminar los alimentos.

Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

Una de las claves para conservar las sobras, según el experto, es no dejar los alimentos perecederos (carnes, lácteos, frutas, verduras) a temperatura ambiente durante más de dos horas después de haberlos preparado, ya que esto beneficia a que las bacterias se reproduzcan.

Es importante considerar que las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que se encuentran con el sistema inmune deprimido deberían ser más extremos al momento de seguir las recomendaciones, sobre todo la de desechar las sobras después de cuatro días, ya que una persona con estas características podría sufrir consecuencias más graves que el resto de la población si se enferma.

¿Cómo se puede saber si un sobrante alimento está malo? Según los expertos, esto no se puede saber solo con mirarlo y, en realidad, puede ser una pregunta compleja de responder, ya que depende de una variedad muy amplia de factores.

Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos