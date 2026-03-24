Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se hizo conocida últimamente porque celebridades mundiales como Bella Hadid, Justin Bieber, Avril Lavigne, entre otras, la han padecido y han compartido sus experiencias al respecto en redes sociales y entrevistas.

La afección, según cifras de un artículo de The Conversation, ha ido en aumento y se ha convertido en la enfermedad transmitida por garrapatas más prevalente de Europa , con más de 200.000 casos registrados al año. Mientras que en Estados Unidos, se ha vuelto la enfermedad transmitida por vectores más común, con 476.000 casos cada año.

Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

Sin embargo, muchas personas no saben realmente en qué consiste la enfermedad, cómo se transmite y qué síntomas provoca en el cuerpo.

Enfermedad de Lyme: síntomas, transmisión y tratamiento

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite a los seres humanos mediante la picadura de las garrapatas de patas negras (Ixodes scapularis).

Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

Estas garrapatas están presentes principalmente en zonas boscosas, húmedas y con sombra. Habitan áreas con matorrales, pastos altos o jardines, ya que utilizan la vegetación para esperar y poder adherirse a humanos o animales, principalmente, en ciervos y ratones.

La garrapata es portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre 3 a 30 días después de haber ocurrido la picadura. Lo más evidente suele ser un sarpullido localizado en forma de círculo, de color rojo o rosado. Generalmente, la erupción aparece en la cabeza, el cuello, la ingle, los muslos, el tronco y las axilas.

Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

Algunas personas pueden tener solo una de estas marcas, mientras que otras pueden tener muchas. Al mismo tiempo, esto puede manifestarse con dolor, picazón y ardor en algunos, pero pasar totalmente desapercibido en otros.

Otros síntomas iniciales son: dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, fatiga, ganglios inflamados y dolor muscular.

Generalmente, el tratamiento para la enfermedad es sencillo y consiste en antibióticos orales. Cabe destacar que, si la enfermedad no se trata tempranamente, puede convertirse en una afección crónica capaz de causar artritis e inflamación del corazón.

A pesar de ser una enfermedad bastante común en el medio oeste de Estados Unidos, en Europa, Canadá y la región del Atlántico Medio, los expertos no han desarrollado una vacuna en contra de la infección. Sin embargo, eso podría estar cercano a cambiar

¿Qué se sabe sobre la posible vacuna contra la enfermedad de Lyme?

Las compañías farmacéuticas de Valneva de Pfizer (conocida por su tratamiento contra el COVID-19) han trabajado para desarrollar una vacuna contra la enfermedad. Por ahora, se trata de una inyección experimental qué consiste en cuatro dosis y que redujo el número de infecciones transmitidas por garrapatas en más del 70%.

El proceso de vacunación sería el siguiente: tras recibir la primera dosis, se administra una segunda dos meses después y una tercera entre cinco y nueve meses más tarde. La dosis final se administra un año después de la tercera inyección.

Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna Foto: REUTERS.

Por ahora, la empresa declaró confiar en su vacuna. El próximo paso es presentarla a las autoridades federales para que la aprueben. Si tiene éxito, podría convertirse en la única vacuna disponible para el público para tratar la enfermedad.

“La enfermedad de Lyme puede tener consecuencias potencialmente graves, en las que las personas y las familias se enfrentan a síntomas que pueden alterar la vida diaria, el trabajo y la salud a largo plazo, y actualmente no hay ninguna vacuna disponible”, dijo Annaliesa Anderson, directora de vacunas de Pfizer, en un comunicado.