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    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Por años, el apéndice ha sido considerado como un órgano inútil, famoso solo por inflamarse y causar problemas. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que podría tener un rol más importante del que se pensaba.

    Por 
    Constanza Llefi
    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    No se puede decir mucho sobre el apéndice, porque no hay gran cosa para comentar. Es un órgano que está en nuestro cuerpo, ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, unido al intestino grueso y que tiene la mala fama de no cumplir ninguna función ni de servir para nada específico (excepto inflamarse, causar dolor y requerir de una cirugía).

    Entonces, si no sirve para nada ¿por qué lo tenemos?, la ciencia expone que la razón se remonta a siglos atrás y que está relacionada con la evolución.

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Charles Darwin, el famoso naturalista inglés que desarrolló la teoría de la selección natural, describió en su libro El Origen del hombre al apéndice cómo un resto que quedó de antepasados con órganos digestivos más grandes en nuestro cuerpo. Este es el concepto que existe del apéndice y que se ha popularizado tanto en la comunidad médica como en las personas fuera del rubro.

    Sin embargo, un grupo de profesionales descubrió que esto podría haber cambiado con los años y la evolución y que el apéndice es, en realidad, un órgano mucho más complicado de lo que por años se ha pensado.

    ¿Cuál es la hipótesis de la función del apéndice?

    La forma y estructura que tiene el apéndice varía mucho entre especies. Esto sugiere que es un órgano que se ha modificado con la evolución, probablemente en más de una ocasión.

    Los humanos (y los simios grandes) tienen el apéndice largo y cilíndrico, mientras que los marsupiales como los koalas tienen un apéndice corto con forma de embudo. La diversidad estructural, según un estudio, sugiere que la evolución se ha encargado de modificar este órgano dependiendo de las condiciones ecológicas de las especies.

    Otro estudio que analizó una muestra más amplia, descubrió que el apéndice ha evolucionado de forma independiente al menos 32 veces en 361 especies de mamíferos.

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Pero, ¿qué significa esto?

    Cuando un órgano evoluciona de forma repetida e independiente, los biólogos lo denominan evolución convergente: un ejemplo claro de la selección natural que ocurre cuando un órgano se adapta acorde al nicho ecológico o a las condiciones del ambiente.

    Esto no implica que el apéndice sea un órgano indispensable, sino que su estructura fue considerada suficientemente “beneficiosa” por la evolución como para ser favorecido por este proceso. Básicamente, es improbable que sea un accidente evolutivo.

    ¿Para qué sirve, supuestamente, el apéndice?

    El apéndice contribuye al sistema inmune. Contiene células inmunitarias que están incrustadas en la pared del intestino y que ayudan a controlar la actividad microbiana intestinal, según un estudio.

    En los primeros años de vida, el tejido presente en el apéndice ayuda en el desarrollo de microbios intestinales, lo que le permite al cuerpo a aprender a distinguir entre bacterias dañinas y las inofensivas.

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Esto ocurre particularmente en la infancia y adolescencia, cuando el sistema inmune aún no está desarrollado por completo. Hay investigaciones que proponen que el apéndice también actúa como un refugio microbiano, es decir, un entorno donde los microorganismos se reproducen y coexisten.

    Otras investigaciones también sugieren que este órgano está recubierto por biopelículas, que son una comunidad compleja de microorganismos que crecen adheridos al apéndice y que producen una capa protectora para protegerse a ellos mismos contra antibióticos y desinfectantes.

    Cuando sufrimos de algún episodio de infección gastrointestinal grave, la gran mayoría de la microbiota intestinal muere.

    Sin embargo, las bacterias beneficiosas que se encuentran dentro de las biopelículas del apéndice pueden sobrevivir y ayudar a repoblar el intestino de bacterias beneficiosas, que son las que se encargan facilitar la digestión, reducir la inflamación, interactuar con el sistema inmune, entre otras cosas.

    Entonces, ¿puede ser dañino que me saquen el apéndice?

    Si el apéndice ayuda a perseverar la estabilidad microbiana del intestino, ¿tiene consecuencias extirparlo?

    Investigaciones antiguas sugerían que la apendicitis podría afectar la fertilidad en las mujeres, sin embargo, hay estudios más recientes que se realizaron a gran escala que demostraron que la apendicectomía no afectaba las probabilidades de embarazarse.

    El apéndice, si bien cumple algunas funciones relacionadas con el sistema inmunitario y la microbiología, su importancia actual es modesta, debido a la evolución de las condiciones de vida de los humanos, que es mucho más higiénica de lo que fue hace 100 años atrás.

    Sin embargo, cuando las personas no contaban con agua potable o ambientes estériles cuando se enfermaban, haber tenido un apéndice que ayude a repoblar el intestino de microbios buenos después de haber sufrido alguna infección, pudo haber salvado vidas.

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