Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) actualizó la situación del incendio forestal en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo.

El siniestro, denominado “Río Turbio”, ha afectado de manera preliminar a 8,4 hectáreas de terreno. En el lugar se mantienen desplegadas dos brigadas de Conaf.

Desde el organismo indicaron que “el incendio presenta, al momento, focos calientes solo dentro del área quemada; sin propagación”.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Vicuña, la cual fue rebajada a alerta amarilla pasadas las 22:00 horas.

Desde la Municipalidad de Vicuña, el alcalde Mario Aros detalló que la localidad de Rivadavia ha sido la principal afectada por el incendio, registrándose daños a 650 paneles fotovoltaicos de una planta solar próxima a inaugurarse, además de una vivienda y una bodega.

Durante la jornada también trabajaron en la emergencia compañías de Bomberos de Vicuña y Paihuano.

Incendio fue controlado durante la madrugada

Posteriormente, el alcalde Mario Aros Carvajal entregó un nuevo balance, precisando que el incendio —denominado “Río Turbio 2”— logró ser controlado durante la madrugada de este domingo.

“Afortunadamente, durante la noche la situación evolucionó de manera favorable, lo que permitió que en la madrugada el incendio fuera controlado”, señaló.

La autoridad explicó que, debido a esta evolución, la alerta roja fue reducida a alerta amarilla, condición que se mantiene ante la posibilidad de eventuales rebrotes.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos de emergencia, incluyendo brigadas de Conaf, Bomberos de Vicuña, junto con el apoyo de compañías de La Serena y Coquimbo, además de Carabineros.

“Lo importante es que el incendio ha sido controlado y seguirá siendo monitoreado para estar atentos a rebrotes y así dar tranquilidad a nuestros vecinos”, agregó.

El municipio indicó que se mantiene a la espera de un nuevo reporte de Senapred para dar cierre definitivo a la emergencia.

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