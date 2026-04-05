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    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    La nueva cámara híbrida de Canon sube la apuesta con sensor full-frame de 32,5 megapixeles, procesador DIGIC X y estabilización de 8,5 pasos. Graba 7K RAW Light interno hasta 60 fps más Open Gate para recortes flexibles en post, ideal para Reels o documentales sin perder calidad. ¿Qué tan buena es y qué tanto de marketing hay detrás?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto? Alejandro Jofré / La Tercera

    Cada vez que piensas que tu equipo es el definitivo, las marcas lanzan un nuevo chiche que hace temblar las decisiones financieras. Así aterriza en Chile la Canon EOS R6 Mark III, la nueva cámara híbrida que viene a reclamar el trono de los creadores de contenido que buscan el punto perfecto entre resolución, velocidad y video.

    ¿Qué tan buena es y qué tanto de marketing hay detrás? En La Tercera la probamos durante un par de semanas.

    La cámara

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto? Alejandro Jofré / La Tercera

    Vaya por delante que la R6 Mark II ya era un equipo fantástico, pero la Mark III llega a reforzar justo donde más importa. Canon le inyectó un nuevo sensor full-frame CMOS de 32,5 megapixeles (un salto respetable frente a los 24MP de la generación anterior) que trabaja codo a codo con el procesador DIGIC X.

    ¿Qué significa todo esto? En simple, que tienes mucha más holgura para recortar fotos en postproducción sin perder nivel de detalle, además de un sistema más ambicioso para foto y video.

    Precisamente, donde esta cámara realmente se roba la película es en el apartado de video. La R6 Mark III graba en un brutal 7K RAW hasta 60 fps y cuenta con tecnología Open Gate. Es decir, usa absolutamente todo el tamaño del sensor para capturar una imagen más flexible en postproducción.

    Para los que trabajan en digital, esto es oro puro: puedes grabar un clip y luego, en Premiere o DaVinci, recortar sin asco en formato vertical 9:16 para Reels o TikTok sin perder un milímetro de calidad.

    Punto y aparte, si eres fotógrafo deportivo o de los que sufren persiguiendo mascotas inquietas, la ráfaga de 40 cuadros por segundo (con obturador electrónico) asegura que no vayas a perder ni media fracción de segundo.

    Y el autoenfoque es derechamente una ventaja. El sistema detecta hasta 10 personas a la vez, permite fijar prioridades en los rostros y es capaz de clavar el foco en condiciones de muy poca luz.

    Suma además un sistema de estabilización en el cuerpo que rinde hasta 8.5 pasos. Esto significa que, básicamente, si tienes mal pulso, la cámara se encarga.

    El lente

    Toda buena cámara necesita un buen cristal, y junto al cuerpo, Canon presentó un lente que llamó muchísimo la atención: el RF 45mm f/1.2 STM.

    En el papel, un lente con apertura f/1.2 suena a algo inalcanzable, absurdamente pesado y carísimo. Pero aquí Canon hizo su jugada. Este objetivo no pertenece a la intocable serie L, sino que usa un motor de enfoque STM. Esto les permitió construir un lente muy luminoso, que da un bokeh o desenfoque cremoso muy llamativo, pesando apenas 346 gramos.

    Es una rareza en la industria actual ver a las marcas democratizando este nivel de apertura.

    Con una distancia focal de 45mm -súper natural a la vista y versátil para calle, retratos y video- y un tamaño de filtro de apenas 67mm, es el compañero perfecto. Puedes andar todo el día grabando a pulso durante largas jornadas.

    ¿Vale la pena la Canon EOS R6 Mark III?

    Si eres de la vieja guardia, un purista que solo toma fotos estáticas en JPEG los fines de semana, quizás esta cámara te quede más grande de lo que necesitas. Pero si eres un creador híbrido, de esos que saltan de hacer retratos a grabar documentales, videoclips o cubrir matrimonios, la EOS R6 Mark III es una especie de navaja suiza.

    Canon entendió bien que una cámara de este rango de precio no solo precisa tener más megapixeles, sino garantizar flujos de trabajo rápidos y versatilidad bruta.

    Con su doble ranura (CFexpress Tipo B para video pesado y SD para los mortales), una conectividad mejorada para transferir archivos al teléfono, y la adición de ese exquisito lente 45mm f/1.2 para matar en condiciones de poca luz, la marca japonesa deja claro que la gama media-alta sigue siendo el terreno más entretenido de la fotografía actual.

    Sí: es una cámara muy seria y, para el perfil adecuado, definitivamente vale el salto.

    Lee también:

    Más sobre:CanonCanon EOS R6 Mark IIICámarasReflexCámaras de videoDIGIC X7K RAWOpen GateRF 45mm f/1.2 STM.CFexpress Tipo BSDTecnologíavideo profesionalcreadores de contenido

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