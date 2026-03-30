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    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Presentado en InnoFest 2026 bajo el concepto “Zero Labor Home”, CLOiD combina inteligencia artificial y motricidad avanzada para asumir tareas cotidianas del hogar, desde cocinar hasta doblar la ropa, marcando el salto de los electrodomésticos conectados a la robótica doméstica completa.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    La promesa de la casa inteligente lleva años dando vueltas en las ferias de tecnología, habitualmente en forma de refrigeradores con pantallas o ampolletas que cambian de color desde una aplicación.

    Sin embargo, este año LG Electronics decidió llevar el concepto un paso más allá con la presentación oficial de CLOiD, su primer robot doméstico multitarea impulsado por inteligencia artificial.

    Bajo el concepto de Zero Labor Home, la firma coreana exhibió en InnoFest 2026 un robot que está diseñado con un enfoque estrictamente funcional y seguro para los hogares.

    Un diseño pensado para el día a día

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    A diferencia de otros prototipos de la industria que apuestan por el bipedismo, CLOiD se desplaza sobre una base con ruedas que le otorga un centro de gravedad bajo. Esta decisión de diseño, según explican desde LG, reduce significativamente el riesgo de volcaduras en caso de interactuar con niños o mascotas en espacios comunes.

    Su estructura se compone de un torso capaz de inclinarse para ajustar su altura -lo que le permite recoger objetos desde el nivel de las rodillas hacia arriba- y dos brazos mecánicos de alta precisión.

    Las capacidades físicas del robot se sostienen en dos pilares.

    Primero, sus brazos articulados cuentan con siete grados de libertad cada uno, replicando la movilidad de un hombro, codo y muñeca humanos. Y manos robóticas que están equipadas con cinco dedos que se mueven de forma independiente, otorgándole la motricidad fina necesaria para manipular objetos delicados.

    Durante las demostraciones en InnoFest 2026, CLOiD fue capaz de abrir el refrigerador para sacar una caja de leche, introducir un croissant en el horno para preparar el desayuno y encargarse del lavado de ropa sucia: desde iniciar el ciclo de la lavadora inteligente hasta doblar y apilar la ropa limpia una vez seca.

    “Agarrar una copa de cristal o doblar una servilleta era un desafío casi imposible para la robótica de consumo debido al uso de pinzas básicas. La verdadera revolución de CLOiD es que viene dotado de manera similar a un autómata, con manos de cinco dedos accionados individualmente. Esta decisión de diseño otorga una motricidad fina inédita, que no solo empuja o levanta cargas pesadas, sino además tiene la destreza necesaria para realizar tareas delicadas y precisas que requieren sensibilidad táctil”, dice en un comunicado Teresa Cruz, Brand Manager de Home Appliances Solutions de LG Electronics Chile.

    El “cerebro” detrás de la máquina

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Para que un dispositivo ejecute estas tareas sin requerir programación manual constante por parte del usuario, LG integró lo que denominan IA física, utilizando modelos de visión y lenguaje.

    Estos sistemas han sido entrenados con decenas de miles de horas de datos de quehaceres domésticos, permitiendo al robot comprender su entorno, interpretar comandos verbales de forma natural y tomar decisiones contextuales, como identificar si una puerta está cerrada antes de intentar pasar.

    La “cabeza” de CLOiD funciona como el verdadero centro de control. Pero más que un asistente, el robot opera como un hub móvil que se comunica de manera nativa con el resto de los electrodomésticos conectados de la casa.

    El futuro a corto plazo

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    El dispositivo opera bajo el ecosistema ThinQ de LG, aprendiendo las rutinas y los patrones de vida de los habitantes de la casa para anticiparse a sus necesidades.

    Si la casa queda vacía, el robot lo detecta e inicia los ciclos de limpieza o lavado pertinentes de manera autónoma.

    Si bien la llegada de CLOiD al mercado de consumo masivo aún plantea interrogantes sobre su precio de entrada y disponibilidad global, su presentación marca un punto de inflexión: la industria comienza a tomar distancia de la era de los electrodomésticos para dar paso a la automatización de las tareas domésticas.

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