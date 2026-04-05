Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

El legendario equipo de Chile que obtuvo el tercer puesto en el ’62 pierde a otro de sus grandes figuras. A los 89 años, falleció el exportero Adán Godoy, una de las grandes piezas del equipo que dirigía Fernando Riera.

La información la dio a conocer el Sindicato de Futbolistas Profesionales, el SIFUP, a través de sus canales oficiales.

“El fútbol chileno despide a un referente de su historia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962. Su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno” advirtió el gremio de los jugadores.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, cercanos y a toda la comunidad futbolera”, agrega el órgano sindical.

Un líder histórico

Godoy nació en Copiapó el 26 de noviembre de 1936. Sus inicios en la Región de Atacama lo sitúan en el arco del club Lusitania, en Inca de Oro. Como resultado de sus buenas actuaciones fue nominado a las selecciones de Copiapó y Vallenar.

En 1956 dio el gran salto en el fútbol profesional, después de ser contratado por Colo Colo. Debutó profesionalmente en 1957, como reserva de otro legendario: Sergio Livingstone.

Sin embargo, sus mejores campañas en la máxima categoría las cumplió en Santiago Morning, equipo que lo contrató en la temporada de 1958. Al margen de los bohemios, el copiapino también defendió los colores de Universidad Católica y Audax Italiano.

Precisamente, sus buenas actuaciones con el Morning le permitieron ganarse un puesto en la selección nacional que se preparaba para el Mundial de Chile 1962.

Dirigido por Fernando Riera, el portero hizo su estreno absoluto por la Roja en el decisivo partido ante Yugoslavia, por el tercer lugar en la Copa del Mundo. Godoy entregó el arco en cero y el triunfo por la cuenta mínima le dio al equipo su mejor ubicación en una competencia planetaria en la categoría adulta.

Después de esa gran campaña, el copiapino se mantuvo en la órbita del equipo, como importante figura histórica. El atacameño fue pieza clave las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Su gran actuación la logró en Lima, donde Chile venció 2-1 a Ecuador para encaminar la clasificación de la Roja a la cita británica. En ese segundo torneo mundialista, Godoy estuvo en la segunda nominación en una segunda Copa del Mundo consecutiva, aunque no tuvo presencias.

En 1979, tras más de 20 años de carrera en el fútbol profesional, el portero se retiró de la actividad defendiendo el arco de Santiago Morning. Con los colores chilenos sumó 14 presencias, la última de ellas el 2 de julio de 1966, en la derrota 5-2 de la Roja ante la República Democrática de Alemania, partido disputado en Leipzig.

Triste pérdida para la historia del fútbol nacional. De la nómina original de los participantes del Mundial del ’62 aún viven el exdefensor Humberto Cruz, el exarquero Manuel Astorga, el exlateral Luis Eyzaguirre y el capitán Sergio Navarro.