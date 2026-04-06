Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

Un giro significativo en el ánimo ciudadano reveló la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de abril, donde por primera vez en casi un año el pesimismo supera al optimismo respecto del futuro del país, en medio de un complejo escenario económico.

El estudio muestra que un 49% de los encuestados se declara pesimista sobre el futuro de Chile, superando al 48% que se manifiesta optimista, marcando un quiebre respecto a la tendencia registrada desde mayo de 2025.

Los resultados fueron publicados a tres semanas de que asumiera el gobierno el Presidente José Antonio Kast, las que han estado marcadas por una agenda económica enfocada en ajustes fiscales, señales de austeridad y cambios en mecanismos como el Mepco, lo que ha generado debate por el alza en los precios de los combustibles.

Deterioro en la evaluación del país

Uno de los datos más relevantes del sondeo es el fuerte aumento en la percepción negativa del rumbo del país.

Un 52% considera que Chile va por mal camino, lo que representa un alza de 26 puntos en comparación al 11 de marzo, día en que asumió el Presidente José Antonio Kast.

En contraste, solo un 40% cree que el país va por buen camino, lo que implica una caída de 17 puntos.

En paralelo, el diagnóstico económico es ampliamente crítico, ya que un 78% estima que la economía está estancada o en retroceso, atribuyendo esta situación principalmente al sistema político (42%) y a la falta de incentivos para la inversión (32%).

Inflación y costo de la vida

A nivel general, la principal preocupación económica de los chilenos continúa siendo el aumento del costo de la vida. Un 59% identifica el alza general de precios como su mayor inquietud, lo que representa un aumento de 31 puntos respecto a agosto de 2025.

Misma situación se repite a nivel personal, ya que un 48% menciona el alza de precios y el aumento del IPC como su principal problema económico.

Tal cifra es significativamente superior a registros anteriores, tanto durante el reciente gobierno de Gabriel Boric (30% en la medición de enero de 2025) como previamente en la segunda administración de Sebastián Piñera (18% en febrero de 2020).

En cuanto a la economía familiar, un 52% califica su situación como mala o muy mala, mientras que solo un 42% la considera positiva.

Además, un 35% asegura que no le alcanza para llegar a fin de mes, frente a un 46% que señala que logra ajustarse “justo”.

El escenario se torna aún más complejo ante un eventual aumento de precios, ya que un 38% afirma que le sería muy difícil enfrentarlo y un 17% declara que simplemente no podría hacerlo.

Respecto al futuro económico, las expectativas aparecen fragmentadas. Un 35% cree que el crecimiento aumentará bajo el actual gobierno, mientras que un 34% estima que disminuirá y un 25% que se mantendrá igual.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Baja aprobación presidencial

En cuanto a la evaluación del Mandatario, la encuesta muestra un retroceso en su respaldo ciudadano. El Presidente Kast registra un 42% de aprobación (-2 puntos respecto a la medición anterior) y un 53% de desaprobación (+1 punto), acumulando una caída de cinco puntos en su respaldo en las últimas dos semanas.

El sondeo también posiciona a liderazgos municipales y figuras políticas. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabeza la evaluación con 65% de aprobación, seguido por la expresidenta Michelle Bachelet con 59%.

También destacan los alcaldes de Puente Alto y Viña del Mar, Matías Toledo y Macarena Ripamonti, ambos con 58% de aprobación.

En el extremo opuesto, las evaluaciones más bajas corresponden a los líderes de los partidos políticos Frente Amplio, UDI y el Partido Comunista, Constanza Martínez (29%), Guillermo Ramírez (27%) y Lautaro Carmona (18%), respectivamente.