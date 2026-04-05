A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo Universidad de Chile se enfrenta a Deportes La Serena, en el marco de la Fecha 8 de la Liga de Primera, que retomó su actividad tras la pausa por los compromisos FIFA y el desarrollo de la nueva Copa de la Liga.

Los azules vienen de alzarse por 1-0 ante Coquimbo Unido en el torneo local, mientras que el conjunto papayero registró un último empate a 2 contra Ñublense.

Cuándo juega U. de Chile vs. La Serena

El partido de la Universidad de Chile contra Deportes La Serena es este domingo, 5 de abril, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para este compromiso.

Dónde ver a U. de Chile vs. La Serena

El partido de la Universidad de Chile contra Deportes La Serena se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.