A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo en el Estadio Nacional por la Fecha 8 de la Liga de Primera.
Este domingo Universidad de Chile se enfrenta a Deportes La Serena, en el marco de la Fecha 8 de la Liga de Primera, que retomó su actividad tras la pausa por los compromisos FIFA y el desarrollo de la nueva Copa de la Liga.
Los azules vienen de alzarse por 1-0 ante Coquimbo Unido en el torneo local, mientras que el conjunto papayero registró un último empate a 2 contra Ñublense.
Cuándo juega U. de Chile vs. La Serena
El partido de la Universidad de Chile contra Deportes La Serena es este domingo, 5 de abril, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para este compromiso.
Dónde ver a U. de Chile vs. La Serena
El partido de la Universidad de Chile contra Deportes La Serena se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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