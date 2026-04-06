Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

Esta fotografía, publicada por Sepah News, el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, muestra los supuestos restos de aeronaves atacadas y estrelladas en el centro de Irán, el 5 de abril de 2026.

“¡Lo conseguimos!”. Con la grandilocuencia que lo caracteriza, el presidente estadounidense Donald Trump anunció este domingo el rescate “gravemente herido”, pero con vida, del segundo piloto del caza F-15 que Irán había derribado el viernes sobre su territorio. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para uno de nuestros increíbles oficiales miembros de la tripulación, que además resulta ser un coronel muy respetado, y me emociona informarles que ahora está SANO y SALVO”, celebró el inquilino de la Casa Blanca en un largo mensaje en su red social, Truth.

“Por instrucción mía, las Fuerzas Armadas de EE.UU. enviaron decenas de aeronaves, equipadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió lesiones, pero estará muy bien”, añadió. “¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE DE GUERRA ESTADOUNIDENSE!”.

We have rescued the seriously wounded, and really brave, F-15 Crew Member/Officer, from deep inside the mountains of Iran. The Iranian Military was looking hard, in big numbers, and getting close. He is a highly respected Colonel. This type of raid is seldom attempted because of… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 5, 2026

La búsqueda de alto riesgo comenzó después de que el avión de combate F-15E Strike Eagle fuera derribado en la región. Otro miembro de la tripulación fue rescatado con vida poco después del accidente y estaba recibiendo atención médica, informó CNN previamente.

Trump también destacó este rescate anterior en su publicación de este domingo en redes sociales, afirmando que “esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”.

Iran International reports that an Israeli official revealed to them that two Israeli commando units, Shaldag and Sayeret Matkal, were involved in the mission to recover the American F-15E Weapons Systems Officer (WSO). pic.twitter.com/0Qb6ULAdR3 — Open Source Intel (@Osint613) April 5, 2026

Más tarde, el viernes, un segundo avión militar estadounidense -un A-10 Thunderbolt II- fue alcanzado por Irán, lo que obligó al piloto a eyectarse, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto citado por CNN. El piloto del A-10, también conocido como Warthog, pudo sacar el avión del territorio iraní antes de eyectarse y posteriormente fue rescatado, dijo el funcionario.

FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP

WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Member Officers, who also happens to be a highly… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 5, 2026

De vuelta al incidente del F-15, estas operaciones de rescate suelen efectuarse de madrugada, muy rápido y con pequeños grupos de fuerzas de élite. En esta ocasión, se extendió durante horas, incluido con luz del día, e implicando a cientos de efectivos de operaciones especiales y otros militares, según el diario The New York Times. “En las profundidades de las montañas de Irán”, en palabras del presidente estadounidense.

El piloto se había escondido en la grieta de una montaña. Al principio no lo sabían ni los estadounidenses que intentaban rescatarlo ni los iraníes que intentaban capturarlo. La CIA inició una campaña de engaño para que Teherán pensara que lo había hallado y sacado del país en un convoy terrestre. Cuando encontró el escondite del aviador, transmitió la información al Pentágono, que organizó la operación de rescate, según la fuente citada por el periódico.

Happy Easter, America. As you head off to church and celebrate with friends and family, the President of the United States is ranting like an unhinged madman on social media.



He’s threatening possible war crimes and alienating allies.



This is who he is, but this is not who we… https://t.co/UixJXNqykI — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 5, 2026

Si bien los funcionarios estadounidenses desconocían inicialmente la ubicación exacta del oficial, sabían que se había desplazado del lugar donde su asiento eyectable había impactado contra el suelo. También sabían que estaba herido, lo que aumentó la urgencia de la búsqueda.

12 US Aircraft Annihilated in Single Op



Iranian military analysts have exposed a staggering US military failure, confirming the loss of 12 aircraft—including two C-130 transport planes, 4 Little Birds, 4 Black Hawks, & two MQ-9 drones—in a single op, leaving experts in disbelief pic.twitter.com/CtOp7tdJNr — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 5, 2026

Aunque no está claro en qué consistía exactamente el plan de engaño ni su éxito, la campaña de la CIA pretendía difundir en Irán la noticia de que el aviador había sido encontrado y estaba saliendo del país en un convoy terrestre. La esperanza era que los iraníes desviaran sus esfuerzos de búsqueda del lugar donde se creía que estaba el aviador hacia las carreteras que salían de la región, detalló el Times.

Cómo en “Tras la líneas enemigas”

Al más puro estilo del teniente Chris Burnett, rol interpretado por el actor Owen Wilson en la película “Tras la líneas enemigas” (2001), el aviador eludió a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas, y finalmente escaló una cresta de 2.100 metros de altura y se escondió en una grieta.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas, pero nunca estuvo realmente solo”, escribió Trump.

Thankful that the second Air Force officer whose fighter jet was shot down in Iran has been heroically rescued by U.S. Special Operations.



What a blessing on Easter Sunday morning.



May God continue to watch over our troops. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) April 5, 2026

Mientras intentaba escapar, activó una baliza de emergencia, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses localizarlo, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Fox News.

Según los relatos de funcionarios estadounidenses a diversos medios de comunicación, el aviador utilizó su entrenamiento obligatorio de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE) para eludir la captura durante un día y medio, con poco más que una pistola como defensa.

Exclusive: Trump says U.S. feared Iran trap during F-15 crew rescue https://t.co/5w3y5dDuZj — Axios (@axios) April 5, 2026

Mientras el aviador se escondía en las montañas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que estaba buscando en la zona cercana al lugar donde se estrelló el avión del piloto, y las autoridades iraníes hicieron un llamado público a los lugareños para que encontraran al miembro de la tripulación, ofreciendo una recompensa de 60.000 dólares.

Videos publicados en internet mostraron a los habitantes de la zona donde se estrelló el avión formando grupos de búsqueda para encontrar al aviador. Según el New York Times, aviones estadounidenses lanzaron bombas sobre los convoyes iraníes que se acercaban a la zona donde se escondía el aviador.

On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

I know all of you and him and he… pic.twitter.com/DgR74YjPQf — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Mientras los comandos estadounidenses se acercaban al lugar donde se escondía el piloto derribado, abrieron fuego para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, pero no tuvieron que entablar un combate directo con los iraníes, según declaró un oficial militar estadounidense.

Israel, por su parte, pospuso algunos ataques previstos en Irán para no interferir en los esfuerzos de búsqueda y rescate, según declaró un funcionario israelí a CNN, y ofreció apoyo en materia de inteligencia, según dos fuentes israelíes.

How US used SEAL Team 6, a CIA ruse and death from above to rescue missing F-15 airman in Iran: 'They've been schwackin' dudes chasing him' https://t.co/TbCbVbdAvF pic.twitter.com/O2wsXuUe4q — New York Post (@nypost) April 5, 2026

Cuando lo encontraron, lo trasladaron a dos aviones MC-130J que esperaban cerca para evacuarlo del país. Sin embargo, las aeronaves de transporte que llevarían a los comandos y a los aviadores a un lugar seguro quedaron atascados en una base remota en Irán. Los comandantes decidieron enviar tres aviones nuevos para evacuar a todo el personal militar estadounidense y al aviador, y optaron por destruir los dos aviones averiados para evitar que cayeran en manos iraníes, indicó el Times.

De hecho, la Guardia Revolucionaria dio cuenta de la destrucción de varias aeronaves durante la misión de rescate y un portavoz militar iraní citó entre ellas al menos un avión de transporte militar y dos helicópteros Black Hawk.

Iran has officially confirmed that its air defense forces shot down multiple US military aircraft after they violated country's airspace, forcing the enemy to bomb its own stranded forces in a desperate attempt to conceal its failure. https://t.co/TGMSXSMcRn — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 5, 2026

Los medios iraníes difundieron el domingo imágenes que mostraban lo que parecían ser los restos calcinados de aeronaves militares estadounidenses en una pista de aterrizaje rudimentaria utilizada en la operación. El video mostraba lo que parecían ser los restos de al menos un avión y un helicóptero MH-6, lo que aumenta la probabilidad de que las fuerzas estadounidenses destruyeran las aeronaves involucradas en lugar de dejarlas caer en manos iraníes, indicó The Washington Post.

The second U.S. airman of the downed F-15 jet was rescued by American forces a few hours ago after spending nearly 48 hours on the ground in Iran without getting captured.



There will be movies made about this operation…



🇺🇸 pic.twitter.com/iwLm1ScyF3 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2026

“Los aparatos enemigos que penetraron en el sur de Isfahán -entre ellos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130- fueron alcanzados y se encuentran actualmente en llamas”, afirmó el mando central del Ejército, Jatam al Anbiya, añadiendo que la operación de rescate estadounidense había “fracasado”.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, difundió más tarde una foto de una aeronave calcinada con la frase: “Si Estados Unidos consigue tres victorias más como ésta, quedará completamente arruinado”.

En la operación de rescate participaron cientos de efectivos de fuerzas especiales (incluidos comandos del Equipo SEAL 6) y personal militar, así como decenas de aviones de guerra y helicópteros estadounidenses, detalló la revista Time.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 Footage shows wreckage of US Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft destroyed by US forces before departing Iran. pic.twitter.com/uJv89NVfbj — BRICS News (@BRICSinfo) April 5, 2026

Según informó Axios, la CIA también habría facilitado una “recuperación asistida no convencional”, un proceso en el que la agencia contacta con civiles dispuestos a ayudar o dar refugio a las fuerzas militares estadounidenses.

Posteriormente, aviones de rescate trasladaron al aviador herido a Kuwait para recibir tratamiento médico.

New footage shows an American DHC-8 aircraft flying into Iran as part of the rescue mission for the downed F-15 pilot. pic.twitter.com/cod4MKBaKs — Breaking911 (@Breaking911) April 5, 2026

Como señaló el analista de seguridad nacional de CNN Alex Plitsas, el rescate evitó que el miembro de la tripulación se convirtiera en una “moneda de cambio estratégica” para Teherán. Plitsas dijo que podría pasar a la historia como “una de las operaciones de rescate más angustiosas en la historia militar de Estados Unidos”.

“¡Abran el maldito estrecho, malditos locos!"

Tras celebrar el rescate de un aviador desaparecido en las montañas de Irán el sábado por la noche, el presidente Trump comenzó la mañana de Pascua con una dura amenaza a la República Islámica de que comenzaría a bombardear su red eléctrica y sus puentes a partir del martes por la mañana, utilizando una obscenidad para enfatizar su exigencia de que el gobierno de Teherán reabriera el estrecho de Ormuz.

Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah. President DONALD J. TRUMP



(TS: 05 Apr 08:03 ET)​​​‍​​‌‍​​‌… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 5, 2026

Cómo destacó el periodista del New York Times, David Sanger, Trump nunca ha rehuido las amenazas ni el lenguaje vulgar ocasional en las redes sociales, “pero esta publicación habría llamado la atención cualquier día, y mucho más en lo que la mayoría de los cristianos consideran el día más sagrado del año”.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, escribió el mandatario republicano poco después de las 8 de la mañana. “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ¡Alabado sea Alá!”.

🇺🇸🇮🇷 President Trump's deadlines to Iran:



• March 21st: 48 hours

• March 23rd: Postponed for 5 days

• March 26th: Postponed for 10 days

• April 4th: 48 hours

• April 5th: Postponed to April 7th, 8 PM ET — BRICS News (@BRICSinfo) April 5, 2026

El medio Mizan, vinculado al poder judicial de Irán, afirmó que la resistencia del país ha llevado al presidente Donald Trump “al borde de la locura” tras su reciente amenaza publicada en redes sociales.

Según reportó The New York Times, el medio iraní expresó su indignación por el lenguaje “vil” y los términos “groseros” utilizados por el mandatario estadounidense, sosteniendo que sus palabras han ofendido profundamente al pueblo iraní.

CLOCK IS TICKING: President Trump gives stark warning to Iran while detailing the ongoing negotiations in a phone call with FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst. pic.twitter.com/B5ABsSdDiK — Fox News (@FoxNews) April 5, 2026

En la misma línea, la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas denunció en su cuenta en la red social X que las amenazas de Trump constituyen una “incitación directa al terrorismo contra civiles” y una prueba clara de su intención de cometer crímenes de guerra.

La delegación iraní criticó el silencio de la comunidad internacional ante la advertencia de Trump de atacar centrales eléctricas y puentes el próximo martes. Según la misión, los Estados tienen la obligación legal de intervenir de inmediato para evitar actos atroces antes de que sea “demasiado tarde”.

Once again, the U.S. President openly threatens to destroy infrastructure essential to civilian survival in Iran. He stated that: “Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. all wrapped up in one, there will be nothing like it!!!”



If the conscience of the United Nations… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 5, 2026

Pese a la amenaza contra Irán, Trump afirmó que cree que existe una “buena probabilidad” de alcanzar un acuerdo con Irán el lunes, antes de su ultimátum para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente intensos bombardeos.

“Creo que hay una buena probabilidad mañana, están negociando ahora”, declaró el mandatario a un periodista de Fox News.

Fifteen ships passed through the Strait of Hormuz with permission from Iran over the past 24 hours, according to Iranian media.



🔴 LIVE updates: https://t.co/LufSrL7ncz pic.twitter.com/Oyakg6dCkt — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2026

“Si no llegan a un acuerdo, y rápido, estoy considerando hacerlo volar todo y tomar el control del petróleo”, añadió.