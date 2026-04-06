Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

Hasta la Comisión de Mujer del Senado llegará este lunes a las 11 de la mañana la ministra de esa cartera, Judith Marín (socialcristiana), para exponer sobre sus planes y su agenda legislativa.

La sesión, eso sí, se verá marcada principalmente por la polémica que generó la salida -ahora en pausa- de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

A la funcionaria se le solicitó la renuncia no voluntaria por motivos de falta de confianza y en medio de un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo, que le fue diagnosticado en 2025.

Así, la decisión le abrió un nuevo flanco al gobierno y no tardó en desatar las críticas de la oposición y también del oficialismo, donde figuras como Evelyn Matthei, la exministra Karla Rubilar y las senadoras de RN María José Gatica y Paulina Núñez fueron las más críticas.

Las críticas de las legisladoras particularmente tocaron hebras sensibles en el ministerio. Gatica, quien también enfrenta un tratamiento de cáncer mamario, es cristiana al igual que la ministra, mientras que Núñez es cercana a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, quien es militante del partido y fue candidata a diputada por Antofagasta, región donde Núñez ejerce desde 2014 como parlamentaria.

Finalmente, la remoción quedó en pausa después de que Carrasco presentara una licencia médica con efecto retroactivo.

Este domingo, consultada por el tema en entrevista con La Tercera, la ministra justificó la decisión y cuestionó las críticas de la coalición. “Me hubiese gustado que Chile Vamos antes de criticar el despido hubiera confiado en que esta decisión no tenía que ver con temas personales, que era una decisión bien fundada”, apuntó.

Marín agregó que “la decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio (...) Por ejemplo, se le presentó a la subsecretaria una propuesta de una disminución en el 3% de los programas sociales y para nosotros eso no es una opción. Nosotros hemos señalado cuál es nuestra hoja de ruta, que es empleo y seguridad”.

Y adelantó que una vez que termine la licencia se reanudará el proceso para concretar su salida.

Durante la tarde, previo a partir a Argentina, el propio Presidente José Antonio Kast respaldó los dichos de Marín. “Como dijo la Ministra, y en eso concuerdo plenamente, siempre es bueno consultar, averiguar a qué se debe un cese de funciones como el que nosotros hemos planteado. Y eso podría aclarar las dudas de cualquier persona que tenga intención de manifestarse”, afirmó.

Derecha dividida

Pese a ello, en Chile Vamos, algunos le respondieron a la secretaria de Estado e insistieron en las críticas por la determinación y también por cómo se manejó el tema. Lo anterior porque -a juicio de ellos- no se entregaron los antecedentes suficientes para justificar la remoción.

“Mi posición personal no ha cambiado, creo que cualquier persona que tiene un cáncer como el que ella tiene amerita mirar el despido por varios lados y factores, con toda la información sobre la mesa. Y si no hay confianza, bueno, se tendrá que esperar a que la ADP termine. Pero insisto, independiente de que yo no comparta su mirada ideológica, su enfermedad nos debería conmover a todos. Entonces de verdad espero que se evalúe la decisión”, aseguró a La Tercera la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN).

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, en tanto, el senador de la UDI Javier Macaya cuestionó la forma en que se abordó la determinación, aunque justificó que “no hay confianza política”. “(El caso) es la evidencia de que de repente en política cuando uno comunica tiene que hacerlo con todos los antecedentes... Es una decisión que tiene que ver con comunicar quizás de distinta forma”, planteó.

Su par de la Cámara Mario Olavarría (UDI), por su parte, afirmó que “no creo que el problema sea que nos apresuramos en criticar la decisión. La información que teníamos, y se dio oficialmente, fue lo que provocó la crítica. Si el tema se solucionó me parece fantástico, pero eso no quita que hay que ser cuidadosos en relación a las personas que son despedidas del gobierno”.

Desde el oficialismo, la diputada Marlene Pérez (ind.-UDI) hizo un llamado a la responsabilidad política y a cuidar las formas. “Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, hoy lo importante es cuidar las formas y actuar con responsabilidad”, indicó.

Por su parte, republicanos salieron en respaldo de la ministra.

“Este es un tema que ya fue debidamente abordado y cuyos fundamentos se explicaron en su momento. Hoy corresponde seguir enfocados en las prioridades del país y en el trabajo que los chilenos esperan”, dijo el jefe de bancada del partido, Benjamín Moreno (republicano).

La diputada Javiera Rodríguez (republicana), en tanto, planteó que “hay premuras, en general, en sonar políticamente correctos. Y acá, tanto parlamentarios como gobierno debemos actuar según nos mandata la ley, con responsabilidad y transparencia. Eso también significa opinar con toda la información disponible, porque todavía quedan dudas sobre la gestión de la directora”.

Molestia en la oposición

La diputada Andrea Parra (PPD), en tanto, cuestionó con dureza las declaraciones de la ministra y señaló que se trata de “la reiteración de un patrón del gobierno”. Además, comentó que “ni las mujeres ni el cáncer son prioridad. La ministra que profesa la fe demuestra no tener compasión ni humanidad”.

La diputada Constanza Schönhaut (FA) también expresó reparos severos y aseguró que la entrevista de la ministra “no aclara dudas ni motivos”, sino que “confirma el camino de indolencia” del gobierno, incluso frente a una enfermedad grave.

En el PDG también se mostraron críticos. La subjefa de bancada, Tamara Ramírez, aseguró que “es inaceptable la forma en que el Ministerio de la Mujer ha abordado esta situación. Estamos hablando de una funcionaria que atraviesa un momento de salud delicado, y aun así se toman decisiones que carecen de humanidad”.