Nate, mejor tarde que nunca: un musical para disfrutar en familia

El teatro musical, indeleble habitante de las salas de Broadway y el West End londinense, ha inspirado decenas de películas de Hollywood, donde son claves las canciones. Un último elemento que también es esencial en Nate, mejor tarde que nunca.

El nuevo largometraje original de Disney+ que lleva al streaming la novela Better Nate than ever, de Tim Federle, actor, cantante, escritor y guionista que acá también debuta como realizador para traducir en imágenes su propio libro.

Y lo hace luego de haber probado su talento como guionista, al co-escribir la historia de la cinta animada Olé, el viaje de Ferdinand, y que Better Nate than ever se convirtiera en un destacado y aplaudido superventas el 2013.

Nate.jpeg la-tercera

Nate, Mejor Tarde que Nunca | Disney+

El cual se transforma en la luminosa narración fílmica, de una hora y media de duración, bajo el sello de Disney -donde siempre el musical ha sido esencial en sus producciones en acción real o animadas- que se inicia en Pittsburgh.

Donde en uno de sus barrios vive Nate Foster (Rueby Wood), un chico de 13 años que ama los musicales de Broadway, como lo demuestran los afiches de Wicked, Redhead y The music man que adornan los muros de su pieza.

Y que ese día está muy contento porque se revelará el elenco para la obra que se montará en su colegio, por lo que antes de arreglarse llama emocionado a su mejor amiga Libby (Aria Brooks). Algo que a sus padres les importa relativamente.

Un viaje al corazón musical de Nueva York

Nate-2.jpeg la-tercera

Nate, Mejor Tarde que Nunca | Disney+

Por esto, Nate decide ponerse su mejor sweater y algo de brillo en sus labios, que su hermano mayor Anthony (Joshua Bassett) nota con preocupación, y se dirige a clases. Pero la elección no va como espera y obtiene solo un rol secundario.

Lo que lo desanima hasta que Libby le cuenta que en un par de días en Nueva York se hará la prueba para buscar a los niños protagonistas de la versión como musical de Lilo & Stitch. A la que los amigos concurren a escondidas de sus padres.

Nate-5.jpeg la-tercera

Nate, Mejor Tarde que Nunca | Disney+

Así, tras viajar toda la noche en bus, Nate y Libby llegan a la Gran Manzana, que él siempre imaginaba como la ciudad de la obra Guys and dolls, para la audición. Pero hay un problema: debe ser presentado por un adulto.

Pero la suerte está con el mini artista y en el mismo edificio se encuentra su tía Heidi (Lisa Kudrow), que para él es su heroína, ya que dejó todo para convertirse en actriz de Broadway, alejándose de su hermana y mamá del chico.

Lo que pone a Nate en un camino arriesgado, ya que sus padres se tomaron unos días de vacaciones e ignoran su viaje a Nueva York, donde deberá competir con otros talentosos pequeños, pero siempre contará con Libby y Heidi.

En el corazón emocional de una entretenida aventura familiar que se complementa con canciones y la brillante presencia del debutante Rueby Wood. Todo lo que hace de Nate, mejor tarde que nunca una imperdible adición a Disney+.

Ver en Disney+