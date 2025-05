Vuelos baratos: estos son los pasajes más convenientes de este Cybermonday

Madrid-GettyImages-1.jpg la-tercera

Madrid | GettyImages, gentileza LATAM

Esta es una de las empresas más buscadas durante el Cyberday y para no defraudar a sus seguidores, durante estas 72 horas de ofertas tendrá un centenar de destinos con atractivos precios.

En cuanto a ofertas en destinos nacionales desde Santiago (sólo ida, excluye tasas), hay algunas muy interesantes, como Calama ($ 3.990 p/p), Concepción ($ 2.990 p/p), Puerto Montt ($ 3.990 p/p) y Punta Arenas ($ 3.990 p/p)

En cuanto a promociones en destinos internacionales desde Santiago (ida y vuelta, precio final), ojo con el pasaje a Miami, que queda a US$ 519 (incluye maleta), o el que te lleva a Nueva York por US$ 539 (incluye maleta). Si planeas ir a Europa, el pasaje a Madrid estará en oferta a US$ 659.

Si lo tuyo es el Caribe, Punta Cana es una buena opción a US$ 539. También, Cancún, en México, cuyo vuelo queda a US$ 538. En Sudamérica, el pasaje a Lima estará a US$ 132 en este Cybermonday.

Vuelos baratos en CyberDay 2019 la-tercera

Río de Janeiro

Esta es una de las líneas aéreas con mejores ofertas para este CyberMonday. Por ejemplo, Lima está con un 43% de descuento sobre tarifa mínima + tasas. Lo atractivo es que estas tarifas son válidas para volar desde noviembre de 2019 a junio de 2020. Es decir, puedes encontrar vuelos hasta la capital peruana por $ 40.510 por tramo (con tasas incluidas).

Uno de los destinos favoritos dentro de Chile, Puerto Montt, tiene un 50% de descuento sobre precio normal + tasas, también válido para volar entre noviembre y junio. Es decir, $ 9.006 por tramo, con tasas incluidas.

A Río de Janeiro, los pasajes de Sky están con el 33% de descuento sobre precio base + tasas. Por tramo, con tasas incluidas, pueden quedar a $ 48.710 p/p.

Ojo, que hay que estar atentos a la web de la aerolínea, porque, además, estarán sorteando premios, como por ejemplo un año de pasajes gratis.

lima.jpg la-tercera

Foto: PROMPERU

Esta agencia de viajes on line también tiene muchos vuelos baratos. Por ejemplo, un pasaje a Madrid ida y vuelta en febrero cuesta $ 463.643, mientras que otro a Las Vegas, en la misma fecha e ida y vuelta, queda en $ 475.905.

El pasaje a Miami, en tanto es otra buena opción a $ 374.557 (ida y vuelta para volar en noviembre, lo mismo que el que te lleva a Buenos Aires en marzo: ida y vuelta por $ 93.853. ¿Otro destino en Sudamérica? Lima, ciudad a la que puedes volar en marzo, ida y vuelta, por $ 76.358.

Si no quieres salir de Chile, el pasaje a Puerto Montt para viajar en noviembre, ida y vuelta, queda en $ 18.229.

La-Habana-OK.jpg la-tercera

Foto: Pexels

Los paquetes son lo más interesante de esta agencia de viajes, pero también tiene algunos pasajes a precios muy convenientes. Como el que te lleva a La Habana, la capital cubana. Puedes volar hacia allá, en Copa y entre el 19 y el 26 de noviembre, a sólo $ 228.000.

También está Lima vía LATAM, a $ 99.000 para viajar entre el 23 y el 26 de noviembre, y Buenos Aires que está a $ 104.000 entre el 19 y el 22 de diciembre, en Jetsmart.

BUENOS-AIRES-shutters_737229076-OK.jpg la-tercera

Buenos Aires | Gentileza Viajes Falabella

Esta es otra de las empresas que tiene buenas alternativas en vuelos para estos tres días de Cybermonday, ofertas que, como ocurre en este tipo de ocasiones, pueden ir variando de acuerdo a la demanda minuto a minuto.

Por ejemplo, el vuelo a La Habana del 18 de noviembre al 26 de diciembre está a $ 228.100, mientras que el que te lleva a Buenos Aires, del 1 de diciembre al 6 de diciembre, cuesta $ 95.300.

El vuelo a Lima, para viajar del 5 de noviembre al 9 de noviembre queda en $ 97.000 y el para ir a Miami, del miércoles 13 de noviembre al 27 de noviembre, parte en $ 340.001.

¿Río de Janeiro? Si quieres viajar hasta allá entre el 18 de abril y el 26 de abril al 18 de ese mes, cuesta $ 161.000.

Una buena alternativa en vuelos nacionales es el que te lleva a Iquique entre el 15 de enero y el 26 de enero, que queda en $ 25.200.

Esta es otra de las páginas web más visitadas a la hora de buscar ofertas en vuelos. Para este CyberMonday tiene varias, como los pasajes a Río de Janeiro que parten en los $ 121.544 p/p. O los vuelos a La Habana, por $ 336.680.

Si tenías planificado ir a Buenos Aires, el costo de los pasajes hacia allá en esta aplicación parte en $ 81.224.