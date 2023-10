Arshin Adib-Moghaddam, experto en Medio Oriente: “Tanto Hamas como Netanyahu han fallado a sus pueblos”

Nacido de padres iraníes en Turquía, Arshin Adib-Moghaddam es académico de la Universidad de Londres y es coeditor jefe de la serie de libros de Cambridge The Global Middle East. Es un experto sobre Medio Oriente y autor de varios libros sobre la región, entre ellos On the Arab Revolts and the Iranian Revolution (Sobre las revueltas árabes y la Revolución iraní, 2013) y What is Iran? Domestic Politics and International Relations in Five Musical Pieces (¿Qué es Irán? Política interna y relaciones internacionales en cinco piezas musicales, 2021).

En esta entrevista con La Tercera, Arshin Adib-Moghaddam analiza la guerra entre Hamas e Israel.

¿Cuál cree que serán las consecuencias de la incursión terrestre de Israel a Gaza? ¿Cree que podría ser el fin de Gaza?

En los tiempos que corren no se puede “acabar” con ninguna región, país o pueblo. De hecho, el caso palestino es un buen ejemplo de esta dinámica, como demuestra claramente la permanencia de Palestina. Pero en cuanto a las consecuencias de cualquier enfoque militarista: simplemente causará más traumas, más horror para los civiles, más biografías bañadas en sangre y, por tanto, más individuos que busquen venganza. Las tragedias humanas de este conflicto, el terrorismo, los asesinatos tienen su origen, ante todo, en un fracaso de la gobernanza. Tanto Hamas como el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu han fallado a sus pueblos y, en última instancia, son ellos los responsables -jurídica y moralmente- de los crímenes que se están cometiendo. Algún día esta historia se escribirá como una catástrofe conjunta palestino-israelí y los políticos en el poder ahora mismo serán juzgados duramente por su conducta.

Soldados israelíes cerca de un tanque cerca de la frontera de Israel con Líbano, en el norte de Israel, el 16 de octubre de 2023. Foto: Reuters

¿Cree que el ataque de Hamas ha alterado el equilibrio existente en Medio Oriente?

No existe equilibrio en lo que prefiero denominar Asia Occidental y Norte de África. Se trata de una región que requiere una diplomacia impregnada de puntos en común, de un discurso común y empático que parta de la seguridad humana y no de la seguridad nacional. Es la sociedad civil de esta región la que necesita emanciparse frente a gobiernos antihumanos e incompetentes, cuyas ideas de guerra e invasión sólo están ahí para justificar su poder, como ocurre en todas partes del mundo. Así que, una vez más, el problema de fondo es la mala gobernanza, la falta de democracia progresista y de normas de derechos humanos, y la aceptación general de la muerte y la destrucción por parte de los políticos, precisamente porque es la única forma que tienen las clases dirigentes de ejercer su poder.

¿Cree que es posible que este conflicto se extienda por Medio Oriente y que se impliquen en él grupos subsidiarios de la región?

Concretamente, creo que ninguno de los actores puede dominar este teatro estratégico y ellos lo saben. Realmente, la administración de Joe Biden no quiere verse implicada, y menos en un conflicto regional más amplio que considero altamente improbable. Tampoco puede influir mucho sobre el terreno, ya que el nuevo orden regional y mundial, que yo he denominado “apolar”, ya no permite que ningún actor determine los resultados estratégicos. Así que, en esencia, la gente está muriendo sin ningún propósito.

Palestinos buscan víctimas bajo los escombros de una casa destruida por ataques israelíes en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de octubre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo valora la posición adoptada por los países árabes?

Nadie quiere realmente este conflicto. Ha sido una situación en la que todos pierden. Los países árabes no tienen una posición común, por supuesto, pero son conscientes de que sus pueblos quieren paz y prosperidad y de que el conflicto palestino-israelí sin resolver afecta continuamente a ello. Por eso ofrecen diplomacia y recuerdan al mundo que este conflicto debe resolverse de acuerdo con el derecho internacional. Este es el terreno común del mundo árabe-musulmán. Todas las respuestas y fórmulas de paz están ahí. Lo que ocurre es que las personas en el poder han fallado a sus sociedades a la hora de ofrecer la paz que desean los pueblos palestino e israelí. Según varias encuestas, la mayoría de los israelíes rechaza con vehemencia el extremismo del gobierno de Netanyahu, y hoy en día es imposible que Hamas gane unas elecciones en Palestina. El pueblo quiere la paz, pero los extremistas sólo pueden sobrevivir en una guerra, por definición.

¿Cree que esto significa el final del proceso de normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel?

Sin duda retrasará el proceso que ya se había iniciado. Creo que, al final, la región superará este espasmo de guerra actual, una vez que los extremistas pierdan poder. Todo el mundo quiere la paz, salvo ellos. Arabia Saudita se ha comprometido recientemente con Irán, ha mantenido conversaciones sobre la normalización con Israel. Todo esto era posible antes del estallido actual y volverá a ser posible una vez que las cosas se calmen de nuevo, lo que sucederá precisamente porque no hay solución militar a este conflicto.

Netanyahu no pasaba por un buen momento y ahora muchos le responsabilizan. ¿Considera que esto podría perjudicarlo más o fortalecerlo?

Creo firmemente que esta inmensa tragedia humana, estas horribles imágenes, esta aterrorización de civiles inocentes, va tan en contra de nuestra naturaleza humana, tan en contra de nuestros sentimientos comunes de decencia, empatía y comprensión, que provocará la caída de la narrativa extremista y de sus portadores. Son los extremistas los que perderán esta batalla y, por tanto, perderán la guerra por el futuro.