SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    LT Board

    La nueva generación dorada del deporte chileno ya no está en el fútbol

    A propósito de los resultados del Team Chile en los Odesur 2026, Polo Ramírez conversa con el psicólogo deportivo Rodrigo Cauas, académico de la Universidad Andrés Bello, y con Jaime Fillol, extenista y director del Instituto del Deporte y Bienestar UNAB, sobre el buen rendimiento que están teniendo los deportistas en disciplinas alternativas al fútbol y tenis.

    Por 
    La Tercera

    En tres años, el Team Chile ha tenido distintos resultados que permiten hablar de una nueva “generación dorada” deporte: en 2023 vivió su mejor rendimiento de la historia en los Juegos Panamericanos; al año siguiente, volvió a ganar un oro olímpico después de dos décadas, y ahora, hace un par de semanas, acaba de cerrar sus mejores Juegos Sudamericanos fuera del país.

    Atletismo, remo, karate, tenis de mesa, canotaje y otras disciplinas hoy suben frecuentemente al podio, con nombres que se hacen cada vez más conocidos entre el público.

    En paralelo, los deportes que mueven a las masas pasan por su peor momento. La Roja vio otro mundial por televisión y el tenis, que alguna vez nos dio medallas olímpicas y finales de Copa Davis, en septiembre pasado perdió en casa sin ganar un partido.

    La gran pregunta es: ¿estamos frente a una nueva generación dorada en la que invertir nuestras esperanzas de éxito? ¿Qué está haciendo bien el deporte “olímpico” que el fútbol y el tenis dejaron de hacer?

    Para responder esas preguntas, el nuevo capítulo de A Bordo tuvo como invitados a Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo y académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, y a Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello y una leyenda viviente del tenis chileno.

    Más sobre:LT BoardA BordoDeportes BoardOdesur 2026generación doradabranded-ltboard

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juliana Vianna, la mujer de los mil genomas

    Escudo de las Américas: las claves para entender la alianza de EE.UU. a la que entró Chile

    Cómo funciona el “flipping inmobiliario”: el negocio de recuperar edificios en mal estado y devolverlos al mercado

    Melena de león y otros hongos: por qué están ganando terreno en la salud de los chilenos

    El chileno que abrió una nueva luz en la investigación sobre el cáncer

    Analizamos los seis primeros meses del gobierno del Presidente Kast

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Cómo funciona el “flipping inmobiliario”: el negocio de recuperar edificios en mal estado y devolverlos al mercado

    Cómo funciona el “flipping inmobiliario”: el negocio de recuperar edificios en mal estado y devolverlos al mercado

    2.
    Escudo de las Américas: las claves para entender la alianza de EE.UU. a la que entró Chile

    Escudo de las Américas: las claves para entender la alianza de EE.UU. a la que entró Chile

    3.
    Melena de león y otros hongos: por qué están ganando terreno en la salud de los chilenos

    Melena de león y otros hongos: por qué están ganando terreno en la salud de los chilenos

    4.
    Juliana Vianna, la mujer de los mil genomas

    Juliana Vianna, la mujer de los mil genomas

    VIDEOS

    Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá

    Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá

    Aluvión: Experto apunta a actualización de planificación territorial y a decreto de Contraloría

    Aluvión: Experto apunta a actualización de planificación territorial y a decreto de Contraloría

    El rescate de una conductora en medio de aluvión en Las Condes que emocionó a la alcaldesa San Martín

    El rescate de una conductora en medio de aluvión en Las Condes que emocionó a la alcaldesa San Martín

    El dramático momento en que el aluvión sorprende a pasajeros en un bus Red

    El dramático momento en que el aluvión sorprende a pasajeros en un bus Red

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour
    El Deportivo

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos