La nueva generación dorada del deporte chileno ya no está en el fútbol
A propósito de los resultados del Team Chile en los Odesur 2026, Polo Ramírez conversa con el psicólogo deportivo Rodrigo Cauas, académico de la Universidad Andrés Bello, y con Jaime Fillol, extenista y director del Instituto del Deporte y Bienestar UNAB, sobre el buen rendimiento que están teniendo los deportistas en disciplinas alternativas al fútbol y tenis.
En tres años, el Team Chile ha tenido distintos resultados que permiten hablar de una nueva “generación dorada” deporte: en 2023 vivió su mejor rendimiento de la historia en los Juegos Panamericanos; al año siguiente, volvió a ganar un oro olímpico después de dos décadas, y ahora, hace un par de semanas, acaba de cerrar sus mejores Juegos Sudamericanos fuera del país.
Atletismo, remo, karate, tenis de mesa, canotaje y otras disciplinas hoy suben frecuentemente al podio, con nombres que se hacen cada vez más conocidos entre el público.
En paralelo, los deportes que mueven a las masas pasan por su peor momento. La Roja vio otro mundial por televisión y el tenis, que alguna vez nos dio medallas olímpicas y finales de Copa Davis, en septiembre pasado perdió en casa sin ganar un partido.
La gran pregunta es: ¿estamos frente a una nueva generación dorada en la que invertir nuestras esperanzas de éxito? ¿Qué está haciendo bien el deporte “olímpico” que el fútbol y el tenis dejaron de hacer?
Para responder esas preguntas, el nuevo capítulo de A Bordo tuvo como invitados a Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo y académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, y a Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello y una leyenda viviente del tenis chileno.
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