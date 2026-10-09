La nueva generación dorada del deporte chileno ya no está en el fútbol

En tres años, el Team Chile ha tenido distintos resultados que permiten hablar de una nueva “generación dorada” deporte: en 2023 vivió su mejor rendimiento de la historia en los Juegos Panamericanos; al año siguiente, volvió a ganar un oro olímpico después de dos décadas, y ahora, hace un par de semanas, acaba de cerrar sus mejores Juegos Sudamericanos fuera del país.

Atletismo, remo, karate, tenis de mesa, canotaje y otras disciplinas hoy suben frecuentemente al podio, con nombres que se hacen cada vez más conocidos entre el público.

En paralelo, los deportes que mueven a las masas pasan por su peor momento. La Roja vio otro mundial por televisión y el tenis, que alguna vez nos dio medallas olímpicas y finales de Copa Davis, en septiembre pasado perdió en casa sin ganar un partido.

La gran pregunta es: ¿estamos frente a una nueva generación dorada en la que invertir nuestras esperanzas de éxito? ¿Qué está haciendo bien el deporte “olímpico” que el fútbol y el tenis dejaron de hacer?

Para responder esas preguntas, el nuevo capítulo de A Bordo tuvo como invitados a Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo y académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, y a Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello y una leyenda viviente del tenis chileno.