Candice Patton consideró dejar The Flash tras la segunda temporada debido al trato racista que enfrentó dentro y fuera del set

A lo largo de sus ocho temporadas la historia de The Flash ha estado marcada por Iris West. Después de todo, la reportera no solo es el principal interés amoroso principal de Barry Allen, sino que también se ha posicionado como un elemento clave en varias historias como la reciente trama con la Still Force en la octava temporada. No obstante, aunque en estos minutos es prácticamente imposible revisar la historia de la serie de Flash sin mencionar a Iris, en un minuto Candice Patton habría considerado dejar la serie.

Durante la semana pasada la actriz detrás de Iris participó en el podcast The Open Up y realizó una serie de descargos sobre su trabajo en la serie del velocista escarlata emitida por The CW y realizada por Warner Bros Television.

Ante todo Patton contó que sintió que la cadena y el estudio no la cuidaron ante el acoso racista que recibió por su elección y trabajo como Iris, un personaje que en los cómics tradicionalmente es representada como una mujer blanca y colorina.

“Ahora la gente entiende cómo los fanáticos pueden ser racistas, especialmente en el género ( de superhéroes en el cine y la televisión), pero en ese momento era como: ‘Así son los fanáticos, lo que sea’”, dijo Patton. “Incluso con las compañías con las que estaba trabajando, The CW y WB, esa era su forma de manejarlo. Hay mejor conocimiento ahora. No está bien tratar a tu talento de esa manera, dejarlo pasar por abuso y acoso. Para mí en 2014 no había sistemas de apoyo. Nadie estaba pendiente de eso. Era campo libre para ser abusada todos los días (...) No habían protocolos de redes sociales para protegerme, así que dejaron que todo eso se quedara ahí”.

Patton continuó argumentando que sentía que tenía un trato diferente al resto del elenco y equipo que era mayoritariamente blanco y que incluso tuvo que pedirle a su publicista que solicitara que la cuenta de The Flash en Instagram la siguiera en esa red social como al resto del reparto.

“Simplemente no es suficiente convertirme en su protagonista femenina y decir: ‘Míranos, somos tan progresistas, marcamos la casilla’. Es genial, pero me pusieron en el océano sola con tiburones. Es genial estar en el océano, pero aquí me pueden comer viva”, señaló la actriz.

Como Iris West la actriz ha aparecido en las ocho temporadas que se han emitido de The Flash y recientemente renovó su contrato para formar parte del noveno (y posiblemente último) ciclo de la serie. No obstante, en su conversación con The Open Up, Patton aseguró que pensó en abandonar la serie protagonizada por Grant Gustin como Barry Allen después de la segunda temporada.

“Quería dejar el programa ya en la temporada 2. Recuerdo haber dicho: ‘No puedo hacer esto, no voy a lograrlo, estoy muy infeliz’”, señaló Patton antes de explicar que finalmente decidió quedarse porque estaba bajo contrato y sentía una responsabilidad por el personaje. “Fue un casting tan icónico, un papel tan icónico, y sabía cuánto significaba esto para tanta gente que sentí la responsabilidad de permanecer en un espacio y un lugar que probablemente era muy tóxico para mi salud mental”.

Durante el resto del podcast, Patton manifestó que no ha visto más allá de la primera temporada de The Flash porque no se siente cómoda al recordar las malas experiencias que ha tenido durante el rodaje de la serie y abarcarían elementos como el mencionado trato diferente para ella y sus co-protagonistas, pasando por fallas en la producción respecto a un maquillaje y peinado adecuados, hasta lo que describe como una falencia al caracterizar a Iris como una mujer negra.

“Tiene que haber personas en posiciones de poder que entiendan mi experiencia y entiendan la experiencia negra y la experiencia de la mujer negra que puedan decir: ‘Ok, ella necesita protección’. Cada vez que contratas a una minoría de cualquier tipo, debes estar preparado para protegerlos. En el mundo real, no estamos protegidos. Entonces, solo porque nos pones en un elegante set de Hollywood, con el cabello y el maquillaje y asumes que estamos a salvo, no estamos a salvo”, indicó la actriz.

Hasta el momento The CW no se ha pronunciado sobre los dichos de Patton, pero mientras la elección de la actriz como Iris influyó en las determinaciones para la caracterización del personaje en las películas de DC (donde Kiersey Clemons es Iris) y cintas animadas como Justice Society: World War II, el canal del Arrowverso recién implementó protocolos contra el acoso en sus redes sociales oficiales en 2020.