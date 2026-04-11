SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Cada vez más personas se tatúan y, si bien es una práctica considerada segura, también han surgido dudas sobre qué pasa en el cuerpo después y cómo podría afectar con los años.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Aunque actualmente forman parte de la cultura popular, los tatuajes siguen planteando preguntas relevantes sobre sus efectos en el organismo.

    Un artículo publicado en The Conversation, escrito por la profesora de Microbiología Médica de la Universidad de Westminster, Manal Mohammed, advierte que, si bien en general se consideran seguros, la evidencia científica reciente abre interrogantes sobre su impacto a largo plazo.

    “Debajo de la piel, los pigmentos del tatuaje interactúan con el sistema inmunológico de maneras que los científicos apenas comienzan a comprender”, explica la académica.

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Los componentes de la tinta

    Las tintas utilizadas en los tatuajes son mezclas químicas complejas que incluyen pigmentos, conservantes y otras sustancias.

    Muchos de estos componentes no fueron diseñados originalmente para ser inyectados en el cuerpo humano.

    De hecho, “muchos de los pigmentos que se utilizan actualmente se desarrollaron originalmente para aplicaciones industriales, como la pintura de automóviles, los plásticos y el tóner de impresoras”, dice Mohammed.

    Entre los elementos presentes en estas tintas se han detectado trazas de metales pesados como níquel, cromo, cobalto e incluso plomo, que pueden provocar reacciones alérgicas o aumentar la sensibilidad del sistema inmunitario.

    Además, algunos pigmentos contienen compuestos orgánicos que, bajo ciertas condiciones, podrían descomponerse en sustancias potencialmente tóxicas o cancerígenas.

    Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es que la tinta no se queda solo en la piel.

    Estudios citados por Mohammed muestran que las partículas pueden migrar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios linfáticos.

    “Aún no se conocen con certeza los efectos a largo plazo de la acumulación de tinta en estos tejidos”, advierte, lo que genera preocupación por la exposición prolongada a estas sustancias.

    Un estudio reciente también sugiere que los pigmentos “pueden influir en la actividad inmunitaria, provocar inflamación y reducir la eficacia de ciertas vacunas”.

    En particular, se observó una respuesta reducida frente a la vacuna contra el COVID-19 en zonas con tatuajes, aunque esto no implica que las vacunas sean inseguras.

    Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente los tatuajes con el cáncer en humanos.

    “Muchos tipos de cáncer tardan décadas en desarrollarse, lo que dificulta el estudio directo de estos riesgos”, explica la experta, subrayando que la popularidad relativamente reciente de los tatuajes también limita la evidencia disponible.

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Los riesgos más comunes

    Los riesgos más documentados siguen siendo otros. Las reacciones alérgicas e inflamatorias son las más comunes, especialmente en tintas de colores como el rojo.

    Estas pueden manifestarse incluso años después, con síntomas como picazón persistente, hinchazón o la formación de granulomas.

    A esto se suma el riesgo de infecciones, como ocurre con cualquier procedimiento que perfora la piel.

    Una higiene deficiente puede derivar en problemas causados por bacterias como Staphylococcus aureus o incluso en enfermedades más graves como hepatitis B y C.

    Pese a todo, Mohammed enfatiza que “para la mayoría de las personas, los tatuajes no causan problemas de salud graves, pero no están exentos de riesgos”.

    En ese sentido, advierte que la principal preocupación es la exposición acumulativa: “A medida que los tatuajes se vuelven más grandes, más numerosos y más coloridos, la carga química total aumenta”.

    Lee también:

    Más sobre:TatuajesSaludPielBienestarCienciaEstudioInvestigaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego

    Lo más leído

    1.
    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    2.
    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    3.
    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    4.
    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    La batalla que se avecina por la conducción del Frente Amplio

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”
    Negocios

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán
    Mundo

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis