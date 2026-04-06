Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido. Foto: Gobierno de Chile.

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó el retiro voluntario del mercado de un lote del fármaco metotrexato , luego de detectar la presencia de endotoxinas en su contenido.

De acuerdo con la alerta emitida por el organismo el pasado 2 de abril, el hallazgo se produjo en el marco de una investigación por una denuncia de calidad.

Tras un reanálisis realizado por el laboratorio fabricante, el producto “Metotrexato Solución Inyectable 500 mg/20 mL” no cumplió con el test de esterilidad, confirmándose la presencia de estas toxinas .

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¿Qué implica la presencia de endotoxinas?

Según explicó el ISP, la presencia de endotoxinas en un medicamento que debe ser estéril puede provocar, incluso en bajas concentraciones, reacciones sistémicas como fiebre y malestar general .

En casos poco frecuentes, también podría derivar en efectos más severos.

Por ello, se instruyó que el lote afectado, identificado como MTIE25C02-A e importado por Specialty Lab Spa, no debe ser utilizado y debe ser reemplazado por otro.

La autoridad sanitaria enfatizó que la medida aplica exclusivamente a ese lote específico y no al resto de las presentaciones del medicamento.

Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido. Foto: VCTOR SALAZAR M./AGENCIAUNO VICTOR SALAZAR M.

¿Qué es el metotrexato y para qué sirve?

Según el sitio MedlinePlus, el metotrexato es un fármaco ampliamente utilizado en medicina, tanto en tratamientos oncológicos como en enfermedades autoinmunes.

Pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos, los cuales actúan interfiriendo en el crecimiento de ciertas células del organismo .

En el caso del cáncer, su acción consiste en retardar o detener la proliferación de células cancerosas.

Por esta razón, se emplea en distintos tipos de tumores, como cáncer de mama, cáncer cervical, cáncer de pulmón de células pequeñas, leucemias, linfomas (incluido el linfoma no Hodgkin) y otros tipos de neoplasias.

Además de su uso en oncología, el metotrexato también es clave en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

Por ejemplo, se utiliza en casos severos de artritis reumatoide, incluyendo su variante juvenil, cuando los pacientes no responden a terapias convencionales.

Asimismo, se indica para el manejo de la psoriasis grave , una enfermedad de la piel caracterizada por la aparición de placas rojas y escamosas.

El medicamento puede administrarse en distintas formas, incluyendo tabletas y soluciones líquidas, ya sea por vía oral o inyectable, dependiendo de la condición del paciente y la indicación médica.

Desde el ISP recalcaron la importancia de que los profesionales de la salud revisen sus existencias y se abstengan de utilizar el lote afectado, con el fin de resguardar la seguridad de los pacientes.