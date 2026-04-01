Reportan el primer caso humano de la gripe aviar H9N2 en Europa: qué se sabe sobre el virus y cuáles son sus síntomas. Referencial.

El pasado 25 de marzo, el Ministerio de Salud italiano reportó el primer caso humano del virus de la gripe H9N2 en Europa . Se trata de un niño que llegó de un viaje desde África y que comenzó a presentar síntomas que coincidían con la enfermedad.

Según informaron las autoridades sanitarias en Italia, el paciente está en aislamiento en el hospital San Gerardo de Monza, donde confirmaron el diagnóstico de gripe aviar H9N2 a través de pruebas de laboratorio.

Afortunadamente, el menor de edad no está gravemente enfermo, pero sí está siendo monitoreado continuamente hasta su recuperación. Y es que es poco común que un virus de la gripe aviar se transmita a los humanos.

Esta es la explicación de Ed Hutchinson, virólogo y profesor del Centro de Investigación de Virus MRC-Universidad de Glasgow, Universidad de Glasgow, para entender mejor la enfermedad y si es que el mundo debiese estar alerta ante este caso.

Reportan el primer caso humano de la gripe aviar H9N2 en Europa: qué se sabe sobre el virus y cuáles son sus síntomas Tendencias / La Tercera

Qué es el virus H9N2

El virus H9N2 es un tipo de gripe aviar . Según explicó Hutchinson en The Conversation, está clasificado como un virus “de baja patogenicidad”: suele transmitirse fácilmente entre las aves de corral, pero es poco común que se contagie a los humanos.

“Cuando lo consigue, suele ser a través del contacto directo con aves de corral en entornos altamente contaminados”, escribió el virólogo.

En estos casos, la evidencia muestra que produce solamente una enfermedad leve , al menos en personas saludables. Además, con la información que se conoce hasta ahora, el especialista aseguró que “el riesgo para los seres humanos es muy bajo”.

Es decir, el H9N2 presenta, hasta ahora, un riesgo limitado de transmisión sostenida en humanos, a diferencia de otros virus de origen animal como el A(H1N1) o el Covid-19.

Pese a ello, como medida de precaución, “las autoridades sanitarias italianas han rastreado los contactos del paciente para confirmar que no se haya producido ninguna transmisión. Por el momento, parece muy improbable que la situación empeore”.

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Síntomas de la gripe aviar H9N2

Según explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2024, cuando se registró el primer caso en Ghana, los síntomas del virus H9N2 suelen ser similares a los de la gripe :

Infección respiratoria leve o grave.

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Neumonía.

Conjuntivitis.

Síntomas gastrointestinales.

Encefalitis o encefalopatía (raros).

El organismo explicó también que todavía no se ha notificado de alguna transmisión de persona a persona: el contagio de la enfermedad es, hasta ahora, exclusivo al tener contacto con aves de corral infectadas.

“Si personas infectadas procedentes de zonas afectadas viajan internacionalmente, su infección podría detectarse en otro país durante el viaje o tras su llegada. Sin embargo, si esto ocurriera, se considera improbable una mayor propagación a nivel comunitario”.