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    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Los Reds juegan como locales por la Fecha 32 de la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Este sábado Liverpool recibe la visita de Fulham, en el marco de los partidos por la Fecha 32 de la Premier League.

    Los Reds se presentan tras una caída por 1-2 ante Brighton en la liga local, mientras disputan los cuartos de final de la Champions League contra el PSG, que cuenta con un resultado global liderado por los franceses.

    Por su parte, Fulham tuvo un último triunfo por 3-1 ante Burnley en el torneo inglés.

    Cuándo juega Liverpool vs. Fulham

    El partido de Liverpool contra Fulham es este sábado 11 de abril, a las 12:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Liverpool vs. Fulham

    El partido de Liverpool contra Fulham se transmite en el canal ESPN.

    Además, la cobertura online de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolFulhamLiverpool - FulhamDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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