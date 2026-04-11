Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

Ucrania reiteró este sábado su compromiso con la tregua de Pascua anunciada por Rusia, aunque advirtió que responderá de manera proporcional ante cualquier violación del alto el fuego.

El acuerdo, impulsado por el presidente ruso, contempla una pausa de las hostilidades durante el fin de semana por la celebración de la Pascua ortodoxa, con una duración aproximada de entre 32 y 36 horas, desde la tarde del sábado hasta el domingo .

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski afirmó que su país respetará la tregua, pero dejó claro que la respuesta será inmediata en caso de ataques. “Ucrania respetará el alto el fuego y responderá estrictamente golpe por golpe”, señaló, subrayando que la ausencia de ofensivas rusas implicará también la ausencia de respuesta ucraniana.

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Contexto del conflicto

La tregua se da en un contexto de alta desconfianza entre ambas partes, que en ocasiones anteriores se han acusado mutuamente de incumplir acuerdos similares durante festividades religiosas. De hecho, experiencias previas de ceses temporales de hostilidades han terminado con denuncias cruzadas y reanudación de los combates .

En paralelo, los enfrentamientos no se han detenido completamente en la antesala del alto el fuego. En las horas previas, ataques rusos con drones dejaron víctimas en territorio ucraniano, reflejando la fragilidad del escenario.

El anuncio de esta tregua ocurre además en medio de un estancamiento de las negociaciones entre ambos países, donde las diferencias en torno a concesiones territoriales y garantías de seguridad han impedido avances concretos hacia un acuerdo de paz.