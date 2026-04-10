Embajador de Ucrania y alto el fuego de Pascua: “Ya hubo treguas y fueron violadas por los rusos. Así que hay que esperar para ver si esta realmente se cumple”

Cuando ya se han cumplido poco más de 1.500 días desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, la guerra de Estados Unidos contra Irán plantea nuevos desafíos para Kiev.

El embajador de Ucrania, Yurii Diudin, conversó con La Tercera sobre la situación humanitaria y militar en la actualidad en su país y también sobre cómo Kiev se ha transformado en un líder en el uso de tecnologías en la guerra.

En este sentido, el país ahora se encuentra ofreciendo su experiencia y Santiago no se ha quedado al margen.

“En la Feria Internacional Fidae, que está celebrando aquí en Santiago, está presente una empresa ucraniana de fabricación de drones, que es una de las más importantes. Se llama Skyfall Industries y hay mucho interés por parte de los militares chilenos y también de otros países. Esas tecnologías son de vanguardia. En esta región se puede usar no solamente para fines militares, sino para monitoreo de las fronteras, para fines pacíficos, monitoreo de agua del océano. O sea que hay una gran oferta”, explicó.

El embajador de Ucrania Yurii Diudin durante su discurso en un acto en conmemoración de los dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. Foto: La Tercera

El jueves Rusia propuso hacer una tregua de Pascua, algo que ya había sido propuesto por Ucrania, ¿qué expectativas tienen?

El Presidente Zelensky propuso hacer esa tregua por la Pascua hace dos semanas y lo repitió en varias ocasiones. Mandó las señales a la parte rusa a través de negociadores estadounidenses. Rusia, hasta ahora, siempre había dicho que no les interesaba, que no querían hacerlo. El propio portavoz del Kremlin, Peskov, lo dijo en varias ocasiones. De repente aparece esa noticia de que supuestamente Putin está dispuesto, y anuncia esta tregua de Pascua que solo durará un día y medio, o sea, 36 horas. ¿Qué puedo decir sobre eso? En el pasado, ya hubo treguas y en todos los casos fueron violadas por los rusos. Así que hay que esperar para ver si realmente se cumple. Por supuesto, es muy bueno que la gente no muera y que no haya ataques. Y siempre dijimos que estamos dispuestos a una actitud recíproca. O sea, si ellos no disparan, no vamos a disparar tampoco, pero no tenemos confianza en los rusos, no les creemos. Así que hay que ver realmente cómo va y si es que va a funcionar esta tregua de Pascua. Putin la va a tratar de aprovechar para mostrar una cara de pacificador, de que está interesado en la paz, cosa que no es así y todos sabemos que no es cierta, pero va a tratar de aprovecharlo. Entonces repito que la idea fue nuestra, la idea fue de Zelensky de hace tiempo y si se cumple, está bien, pero preferiríamos que no sea por un día y medio, sino que sea por más tiempo. Ucrania siempre ha abogado por una tregua completa. Y si ellos dejan de disparar contra nuestros objetivos civiles, contra las residencias y demás, también dejamos de disparar contra objetivos militares de Rusia. Eso siempre lo hemos dicho. Pero hay que ver si se cumple y hay que esperar.

Recientemente se cumplieron 1500 días desde la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. ¿Cómo se encuentra la situación humanitaria?

Realmente hemos pasado ese nuevo “hito” de 1500 días, considerando que Putin pretendía ganar la guerra en un par de semanas y ya estamos en el quinto año. No ha logrado ni por poco (su objetivo). Los ataques terroristas rusos con misiles y drones contra objetivos puramente civiles como edificios residenciales, escuelas, guarderías, museos, iglesias no paran ni por un día. Eso causa enorme daño material y se lleva vidas inocentes, incluidos niños y ancianos. Por eso la situación humanitaria sigue siendo difícil. Si bien no es tan difícil como fue en el invierno, porque ya estamos en primavera y tenemos buen tiempo, no hace falta usar calefacción y ya no hay esos cortes de energía y agua que teníamos en invierno. La situación está controlada, aunque tenemos destruida buena parte de nuestra infraestructura energética. Pero igual sigue siendo difícil por los ataques constantes rusos y, en cambio, nuestros misiles y drones de largo alcance están destruyendo muchos objetos de la infraestructura energética de Rusia, como refinerías de petróleo, como terminales marítimos, por lo que se exportan productos petrolíferos y de esta forma disminuimos los recursos de Rusia, el país agresor que sirve para financiar esa guerra contra Ucrania.

Shahed-136

¿Cómo se encuentra la situación militar considerando la ofensiva de primavera rusa?

La anunciada ofensiva rusa de primavera no ha tenido éxito. Pero la resistencia a la ofensiva de las tropas ucranianas que estuvieron bien preparadas para ello logró detener el avance ruso. Este año hemos tenido también unos hechos muy importantes, porque en febrero de este año, por ejemplo, fue el primer mes desde 2023, en que Ucrania retomó la iniciativa y recuperó más territorios de los que Rusia ha ganado en el mismo mes. Se trata de 460 kilómetros cuadrados. O sea, tenemos un cambio de iniciativa para los ucranianos y eso se prolongó en marzo. La guerra en el Este, en Donbass, sobre todo, sigue siendo una guerra de posiciones con pequeños avances tácticos de los dos lados. Y esos avances están muy limitados por el actuar de los drones, porque estos, ya sea de uno y otro lado, están controlando una zona donde no puede entrar la infantería, y debido a los drones hay muerte enseguida de los que entran ahí. Pero no hay grandes ofensivas de los dos lados. Ucrania logró detener el avance ruso que tuvo a finales del año pasado y durante el año pasado. Y realmente hemos recuperado una buena parte de nuestro territorio, sobre todo en Donbass. Rusia está tratando de hacer unas ofensivas grandes con la utilización de gran cantidad de personal, mandándolos como carne de cañón a esas zonas, pero no han logrado tomar las principales ciudades de esta área como Kramatorsk, Sloviansk, Pokrovsky o Konstantinovka. Esas ciudades en la región de Donetsk sirven como bastiones, como fortalezas que defienden el avance ruso hacia otras regiones de Ucrania. Es por esta razón que Moscú está insistiendo en las negociaciones, que Ucrania tiene que sacar sus tropas de esas ciudades y abandonar esta región del Donbass, cosa que no podemos aceptar, por supuesto, ni por razones humanitarias ni por razones militares.

Personas reparan un edificio residencial dañado tras los ataques nocturnos con drones y misiles balísticos rusos en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025. Foto: Archivo Li Dongxu

El presidente Zelensky afirmó tener un muy mal presentimiento sobre las consecuencias para Ucrania debido al conflicto en Medio Oriente por el aplazamiento de las reuniones de negociación. ¿Cómo ha perjudicado Ucrania este conflicto y qué perspectivas ven en cuanto a las negociaciones de alto el fuego?

La escalada de conflicto en torno a Irán sí está perjudicando todo el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos actúa como mediador y Europa también quiere hacerlo. Y eso perjudica por varias razones. Primero, porque desvía la atención global del mundo de la invasión rusa contra Ucrania, hacia esa región, hacia el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, y por consiguiente reduce la presión internacional que se ejerce contra Moscú para poner fin a la guerra. Además, disminuye la cantidad de recursos militares y material bélico que es destinado a Ucrania por nuestros aliados. Una parte de esos recursos ahora se destina y va a la región del Golfo para proteger a estos países contra ataques iraníes, etcétera. O sea que Ucrania recibe menos cantidad de esos recursos. En primer lugar, lo que nos interesa son los sistemas de misiles para sistemas de defensa antiaérea Patriot, porque esos sistemas norteamericanos son los únicos que pueden derribar los misiles balísticos rusos, misiles supersónicos rusos. Y la tercera razón, es que la subida de precio de petróleo que en el mundo favorece a Rusia, es un país exportador de petróleo y productos. De esta manera obtiene más recursos para continuar con su invasión. Por eso en Ucrania saludamos cualquier iniciativa destinada a poner fin al conflicto bélico en Medio Oriente. También por razones humanitarias, porque sabemos lo que es la guerra y las consecuencias que trae. De manera que la estabilidad en Medio Oriente aumenta directamente las probabilidades de resistencia para Ucrania y el retorno a las negociaciones. Porque vemos que los principales negociadores por parte de Estados Unidos, como Steve Witkoff, Jared Kushner, están ahora muy involucrados en las negociaciones entre Washington y Teherán con mediación de Pakistán y por lo tanto no pueden actuar de esta manera para mediar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Pero tenemos previsto que la próxima semana esos negociadores puedan visitar Ucrania por lo menos.

Ucrania se encuentra a la vanguardia de las estrategias de guerra, especialmente en el uso de drones, ¿qué puede contar sobre eso?

Estamos presenciando un cambio de paradigma. Un cambio de postura. Ucrania, que ha sido durante muchos años un receptor neto de ayuda militar extranjera, está poco a poco transformándose en un proveedor de tecnologías modernas. Tecnologías, de drones. Y eso fue a raíz de esta guerra y sobre todo la experiencia de derribar drones iraníes y rusos, que también tienen tecnología iraní. Con ayuda de nuestros interceptores. Por eso, cuando los ataques aéreos de Irán con ese mismo tipo de drones contra países del Golfo Pérsico, muchos de esos países han pedido el apoyo y la expertise de Ucrania y en la gira del presidente Zelensky por los países del Golfo donde visitó Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Jordania, ofreció ese tipo de ayuda. Y en esa gira se firmaron varios acuerdos de cooperación técnico-militar, pero también acuerdos de suministro de diésel a Ucrania, por ejemplo, en Arabia Saudita, cosa que es muy importante para Ucrania, para poder avanzar, para poder seguir viviendo. O sea que los acuerdos firmados en esos países sirven tanto para ellos como para Ucrania.

¿Cómo evalúa el acuerdo con Arabia Saudita?

El acuerdo es muy importante. Pero no solamente con Arabia Saudita, también con Kuwait, firmamos acuerdos de cooperación de diez años. Además de eso, se alcanzaron acuerdos con otros países del Golfo y desde hace un mes más de 200 especialistas ucranianos están trabajando en esos países, compartiendo nuestra experiencia en la guerra moderna, la experiencia en la guerra de los drones. Y es muy importante ese aporte porque es gente que ha aprendido en la práctica cómo contrarrestar eso y ahora están ayudando. Están enseñando a los especialistas de esos países las tácticas de la guerra, de derribar los drones. Y ese, ese aporte ucraniano es muy valorado por los países del Golfo. O sea que realmente Ucrania se pone en el centro de atención en esas regiones. Pero también después de esta gira por el Golfo, el presidente Zelensky realizó una visita a Turquía y a Siria, dos países que son muy importantes y de esta forma mostramos nuestra presencia como un importante actor regional y global. Turquía quiere ser un lugar de negociaciones. Se ofrece Estambul como centro de negociaciones futuras para la paz en Ucrania y se pretende como mediador porque tiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia. Es importante que tengamos una buena relación con el presidente Erdogan, por ejemplo. Y bueno, la nuestra presencia en Siria también muestra que Rusia ya no tiene tanta influencia como tenía antes en este país. O sea que estamos actuando de forma regional y global.

El presidente ruso Vladimir Putin firma documentos, incluido un decreto que reconoce la independencia de dos regiones separatistas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania, durante una ceremonia en el Kremlin en Moscú el 21 de febrero de 2022. Foto: Archivo ALEXEY NIKOLSKY

¿Cuál es su visión sobre la influencia rusa en América Latina? Considerando los informes que han aparecido sobre el pago de Moscú a influencers en la región.

Lamentablemente, la propaganda rusa está muy presente y es muy influyente en varios países de América Latina, como hemos visto en las últimas publicaciones. Realmente es un hecho que existe porque esta propaganda está muy bien financiada, muy activa y es bastante sofisticada, y funciona como una mezcla de medios estatales, redes sociales y narrativas adaptadas al contexto local. También hace uso de los influencers locales a los que le paga directamente, como fue el caso de Argentina y en países como Colombia y las principales herramientas de propaganda son los canales rusos RT, que está presente lamentablemente también en Chile. También tienen la agencia Sputnik. Las redes sociales y el ecosistema digital que siembran las fake news que señalan, por ejemplo, que la OTAN es culpable de la guerra rusa en Ucrania y tratan de instalar dudas, dividir opiniones y debilitar el apoyo a Ucrania y el consenso prooccidental en la región. Para nosotros la presencia de una herramienta de propaganda rusa como RT, como Russia Today, no es justificable. No debe tener este canal su presencia en Chile, en las redes abiertas. Por eso hemos valorado muy bien la sanción del Consejo Nacional de Televisión a Tele Canal, que fue impuesta en febrero de este año, y que ordenó la suspensión de las transmisiones por siete días debido a la transmisión masiva de la cadena RT. Y eso fue también por infracción de las leyes chilenas, porque ese canal infringió las leyes chilenas mostrando un contenido extranjero. Esperamos que la investigación que está en curso, cuando esté concluida, prohíba el canal ruso en Chile, como ocurre en muchos países de Europa y América del Norte, donde no se puede mostrar la propaganda rusa. Por eso la respuesta es que sí nos preocupa. Y esa presencia queremos que se disminuya y que no tenga tanta influencia en el público latinoamericano, que en su mayoría sí apoya a Ucrania y condena la invasión rusa.