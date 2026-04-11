Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

Rusia y Ucrania concretaron este sábado un intercambio de prisioneros de guerra , con la liberación de 175 militares por cada bando, en un gesto que se produce horas antes de la entrada en vigor de una tregua por la Pascua ortodoxa.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, “175 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por Kiev”, mientras que, en paralelo, fueron entregados 175 prisioneros ucranianos a sus autoridades.

El canje ocurre en medio de la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, convirtiéndose en el más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció esta semana un alto el fuego temporal por la Pascua ortodoxa, iniciativa que fue aceptada por su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

La tregua, de carácter limitado, comenzará este sábado a las 16.00 horas y se extenderá por 32 horas, hasta el término del domingo, según precisó el Kremlin.

Pese al acuerdo, en las horas previas al inicio del cese de hostilidades se registraron ataques nocturnos con drones por parte de ambos bandos, dejando muertos y heridos, lo que refleja la fragilidad del escenario.