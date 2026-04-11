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    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

    Sharif asumió un rol relevante en la mediación entre ambas naciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Leah Millis

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió la mañana de este sábado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el marco de las negociaciones de su país con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

    Sharif se ha convertido en una de las figuras clave del alto al fuego entre ambas naciones debido al rol de Pakistán como intermediario entre Estados Unidos e Irán durante las últimas semanas.

    Previamente, fue el quien anunció el acuerdo entre aquellos países a minutos que terminara el ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

    “Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato”, publicó en sus redes sociales.

    Vance arribó en Islamabad el pasado viernes para concretar el encuentro, donde sostuvo que intentarían mantener una negociación positiva.

    “No jueguen con nosotros. Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, apuntó en la ocasión.

    Negociaciones con Irán

    La negociación con Irán, en tanto, enfrenta varios obstáculos. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados, dos de las condiciones aceptadas para comenzar negociaciones de paz en Pakistán.

    “Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, sostuvo Qalibaf a través de X.

    En tanto, Trump destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear (...) Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.

    Mientras Irán insiste en el cumplimiento de estas condiciones para iniciar las negociaciones, Israel continúa atacando a Hizbulá en Líbano, a pesar de que Trump pidió al primer ministro de aquel país, Benjamin Netanyahu, que redujera las operaciones en la zona.

    Lee también:

    Más sobre:JD VanceShehbaz SharifIránPakistánEstados UnidosMedio OrienteEstrecho de OrmuzDonald Trump

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