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    Líbano anuncia un encuentro con Israel el próximo martes en Washington

    El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que durante la reunión se abordará un alto el fuego pese a las reiteradas negativas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de detener los ataques a su país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente libanés, Joseph Aoun. Imagen @LBpresidency en X.

    El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció este viernes que las negociaciones para un alto el fuego con Israel comenzarán el próximo martes, 14 de abril, con un encuentro en Washington, un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara mantener conversaciones de paz con Líbano pese a insistir en su negativa a una tregua con ese país.

    La fecha del encuentro se fijó en un llamado telefónico a tres bandas entre los embajadores en EE.UU. de Líbano e Israel, Nada Hamade Muawad y Yehiel Litter, y el representante diplomático estadounidense en Beirut, Michel Issa, “que se encuentra en Washington”, indicó la Presidencia libanesa en un comunicado difundido en redes sociales.

    “Durante la conversación se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos para debatir el anuncio de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos”, detalló la oficina del mandatario libanés.

    Aoun señaló en la misma nota que será la cartera encabezada por Marco Rubio la que “actúe como mediadora” entre los dos países. Una decisión que llega, según afirmó, gracias a su “iniciativa basada en la vía diplomática” y los contactos mantenidos con miembros de la comunidad internacional y “líderes árabes”.

    Israel insistió estos días en que la tregua anunciada entre Irán y Estados Unidos no incluye a Líbano, e incluso acrecentó sus ataques contra este país, cuando el miércoles lanzó una oleada de bombardeos que mató al menos a 357 personas e hirió a otras 6.000, de acuerdo al Ministerio de Salud libanés.

    Más sobre:LíbanoJoseph AounIsraelWashingtonBenjamin NetanyahuMundo

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