Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego

Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas este sábado en el centro de la Franja de Gaza, tras una serie de ataques atribuidos a Israel, según informó la Defensa Civil del enclave, territorio devastado tras dos años de guerra entre el Estado israelí y el grupo islamista Hamás.

De acuerdo con Mahmud Basal, portavoz del organismo de rescate, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto policial en el campo de refugiados de Al Bureij.

El hospital Al Aqsa, por su parte, confirmó la recepción de seis cadáveres, además de siete personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico debido a impactos directos en distintas partes del cuerpo.

Según la misma fuente, los bombardeos habrían tenido como objetivo una “concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita”. Desde el ejército israelí señalaron que están “verificando” esta información.

Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego Nasser Nasser

Tensión pese a alto el fuego

Los hechos se producen en un contexto de alta tensión, pese al alto el fuego instaurado el 10 de octubre de 2025, tras dos años de conflicto armado.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de vulnerar la tregua, en una guerra que se desencadenó tras el ataque del grupo islamista en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, al menos 738 palestinos han muerto en ataques israelíes, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por Hamás—, las que han sido consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas.