SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego

    La Defensa Civil del enclave acusó bombardeos contra civiles desplazados en el campo de refugiados de Al Bureij. El ejército israelí indicó que está verificando los hechos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego Rizek Abdeljawad

    Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas este sábado en el centro de la Franja de Gaza, tras una serie de ataques atribuidos a Israel, según informó la Defensa Civil del enclave, territorio devastado tras dos años de guerra entre el Estado israelí y el grupo islamista Hamás.

    De acuerdo con Mahmud Basal, portavoz del organismo de rescate, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto policial en el campo de refugiados de Al Bureij.

    El hospital Al Aqsa, por su parte, confirmó la recepción de seis cadáveres, además de siete personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico debido a impactos directos en distintas partes del cuerpo.

    Según la misma fuente, los bombardeos habrían tenido como objetivo una “concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita”. Desde el ejército israelí señalaron que están “verificando” esta información.

    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego Nasser Nasser

    Tensión pese a alto el fuego

    Los hechos se producen en un contexto de alta tensión, pese al alto el fuego instaurado el 10 de octubre de 2025, tras dos años de conflicto armado.

    Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de vulnerar la tregua, en una guerra que se desencadenó tras el ataque del grupo islamista en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

    Desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, al menos 738 palestinos han muerto en ataques israelíes, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por Hamás—, las que han sido consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas.

    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego Rizek Abdeljawad
    Más sobre:IsraelPalestinaGazaMedio OrienteAtaqueAlto al FuegoGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    Lo más leído

    1.
    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    2.
    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    3.
    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    4.
    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    5.
    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    La batalla que se avecina por la conducción del Frente Amplio

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”
    Negocios

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán
    Mundo

    JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán en el marco de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis