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    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    El representante demócrata Jamie Raskin le envió una carta al médico del mandatario de EE.UU., el capitán Sean P. Barbabella, para que le realice una evaluación mental exhaustiva porque había estado “mostrando signos compatibles con demencia”.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @WhiteHouse en X

    El legislador demócrata Jamie Raskin le pidió este viernes al médico de la Casa Blanca que realice una prueba cognitiva al presidente Donald Trump, en medio de su creciente retórica sobre la guerra de Estados Unidos con Irán.

    En una carta dirigida al doctor del mandatario estadounidense, el capitán Sean P. Barbabella, el también miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirmó que los expertos habían “advertido repetidamente” que Trump, de 79 años, había estado “mostrando signos compatibles con demencia y deterioro cognitivo”.

    “En los últimos días, el país ha visto cómo las declaraciones públicas y los exabruptos del presidente Trump se han vuelto cada vez más incoherentes, volátiles, profanos, desquiciados y amenazantes”, escribió Raskin en una copia de la carta compartida por el periodista Scott MacFarlane en X.

    Mismo texto en que además aseguró que “en un momento en que nuestro país está en guerra -especialmente cuando la guerra fue iniciada por el Presidente sin declaración ni consentimiento del Congreso-, el pueblo estadounidense debe poder confiar en que el Comandante en Jefe tiene la capacidad mental para desempeñar las funciones esenciales de su cargo”.

    “Por lo tanto, le solicito que realice una evaluación cognitiva exhaustiva del Presidente Donald Trump, que presente los resultados al Congreso y que se ponga a disposición del Congreso para informarle sobre sus conclusiones”, añadió.

    De esta forma, el representante por Maryland se sumó a un creciente grupo de legisladores demócratas, y algunas personalidades de la derecha, que durante los últimos días expresaron su preocupación por la forma en que el jefe de Estado norteamericano ha abordado el conflicto y sus declaraciones públicas al respecto.

    Sobre esto, Raskin señaló en su texto a Barbabella varias razones para expresar preocupación, entre ellas la publicación de Trump el Domingo de Pascua, plagada de improperios y en que pedía a Teherán abrir el Estrecho de Ormuz.

    A esto sumó, como consignó CNN, los comentarios que el líder republicano realizó los niños sobre la guerra con Irán durante la búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca y su declaración de que “toda una civilización morirá esta noche” si la República Islámica no aceptaba los términos de un acuerdo dentro del plazo establecido.

    “Cuando el Presidente de los Estados Unidos amenaza con extinguir una civilización en las redes sociales, despotrica sobre misiones de combate con niños en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua y lanza diatribas profanas la mañana de Pascua, indiscutiblemente hemos entrado en el terreno de la profunda dificultad y preocupación médica”, escribió el demócrata.

    Raskin señaló además que la “profunda y creciente alarma sobre la aptitud mental del presidente” no proviene de un solo partido, ya que muchos de sus “aliados prominentes y antiguos aliados”, pensando en personalidades como Tucker Carlson, Megyn Kelly y Alex Jones, han sido “los que más han dado la voz de alarma”.

    Y aunque es poco probable que la misiva del legislador tenga mucho efecto, ya que Trump siempre hace notar que supera con éxito todas las pruebas cognitivas y que su médico lo declaró en “excelente estado de salud”, esta llega en un momento en que muchos demócratas, e incluso figuras de MAGA -el movimiento político nacionalista que lo apoya-, han sugerido que debería ser destituido mediante la 25ª Enmienda, o un juicio político, como lo hizo notar CNN.

    Más sobre:Donald TrumpJamie RaskinCámara de RepresentantesEstados UnidosSean P. BarbabellaDemenciaDeterioro congnitivoMundo

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