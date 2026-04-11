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    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Los azulgrana pausan su desafío en la Champions League para recibir a su contrincante del torneo local.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

    Este sábado continúan los partidos de LaLiga, donde Barcelona recibe a Espanyol en el marco del derbi catalán que configura la Fecha 31.

    Los azulgrana se mantienen en una difícil lucha con Atlético por los cuartos de final de la Champions League, mientras que en el torneo local vienen de vencer precisamente al cuadro colchonero.

    Por su parte, Espanyol llega tras un empate sin goles con Betis, alejado de los primeros puestos de la tabla.

    Cuándo juega Barcelona vs. Espanyol

    El partido de Barcelona contra Espanyol es este sábado 11 de abril, a las 12:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

    Dónde ver a Barcelona vs. Espanyol

    El partido de Barcelona contra Espanyol se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura de este cruce también se encuentra de forma online en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaEspanyolBarcaBarcelona - EspanyolBarca - EspanyolDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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