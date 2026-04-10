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    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El anuncio se da en medio de un intento del gobierno interino por reactivar la economía y recomponer la relación con la diáspora, tras años de crisis que empujaron a millones de venezolanos a salir del país.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de medidas económicas que buscan impulsar la recuperación del país.

    Al mismo tiempo, estas políticas buscan incentivar el regreso de los millones de venezolanos que emigraron en los últimos años, especialmente jóvenes.

    Incremento salarial

    Según informó CNN en Español, uno de los principales anuncios fue un incremento salarial que comenzará a regir a partir del 1 de mayo.

    Sin embargo, la autoridad no detalló el monto ni especificó si se trata del salario mínimo (que permanece congelado desde marzo de 2022) o de otros ingresos vinculados al sector público.

    “Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, afirmó Rodríguez en un discurso dirigido a la nación y transmitido por la televisión estatal.

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela. Imagen @yvangil en X

    La estrategia económica de Rodríguez

    El aumento de sueldos forma parte de una estrategia más amplia que busca mejorar la economía venezolana a través de la recuperación de recursos bloqueados y el impulso a sectores clave como el petrolero y el minero.

    En ese sentido, la mandataria aseguró que estos fondos serán destinados tanto a mejorar los ingresos de la población como a rehabilitar servicios básicos.

    “La recuperación de activos y recursos bloqueados que son del pueblo de Venezuela se destinarán a rehabilitar nuestra infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”, sostuvo.

    Rodríguez también anunció la creación de una comisión para el “diálogo laboral”, esto en medio de protestas de trabajadores que exigen mejoras salariales.

    Asimismo, la mandataria convocó a distintos sectores del país a participar en una peregrinación nacional para pedir el levantamiento de sanciones económicas de EE.UU.

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin / Aton Chile

    “Invito a los que migraron”

    Pero uno de los puntos más relevantes de su intervención fue el mensaje dirigido a los venezolanos en el exterior.

    En un contexto de escepticismo de quienes dejaron Venezuela, la presidenta encargada reiteró su llamado a los jóvenes migrantes a regresar al país y participar en su reconstrucción.

    “Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”, expresó.

    El llamado se produce tras años de crisis económica y social que han empujado a cerca de 8 millones de venezolanos a abandonar el país, en busca de mejores condiciones de vida.

    El escenario político también ha cambiado en los últimos meses, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, lo que derivó en la llegada de Rodríguez al poder.

    Desde entonces, su gobierno ha buscado recomponer relaciones con Estados Unidos, incluyendo el levantamiento de sanciones en su contra y el restablecimiento de vínculos diplomáticos.

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