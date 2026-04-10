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    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    La misión tripulada de la NASA completó su histórica órbita alrededor de la Luna y se prepara para un amerizaje frente a las costas de California.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La tripulación de la misión Artemis II. Imagen @NASA en X.

    Mientras los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresan a la Tierra tras completar una histórica órbita alrededor de la Luna, la NASA afina los últimos detalles para el reingreso y aterrizaje de la cápsula Orion.

    Según informó The New York Times, el amerizaje está previsto para hoy, viernes, frente a la costa del sur de California.

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje. Foto: NASA.

    ¿Cómo será el amerizaje de Orion?

    Allí un operativo conjunto entre la NASA y la Armada estadounidense espera recuperar tanto a la tripulación como a la nave, bautizada por sus tripulantes como Integrity.

    El buque anfibio USS John P. Murtha fue asignado para recoger a la tripulación y este miércoles ya se encontraba en camino a la zona de aterrizaje, como parte de los preparativos para el regreso.

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje. Foto: Reuters MIKE BLAKE

    La fase de reentrada es considerada una de las más complejas de cualquier misión espacial.

    Durante este proceso, la nave debe soportar temperaturas extremas y una intensa presión al atravesar la atmósfera terrestre.

    Por ello, la NASA realizó inspecciones detalladas utilizando cámaras instaladas en el exterior de la cápsula.

    Los resultados fueron positivos. “No hay motivos de preocupación”, aseguró Debbie Korth, subdirectora del programa Orion. “No se ha detectado ningún problema que nos haga detener la fase de reingreso”.

    Los hitos de Artemis II

    La misión Artemis II marca un paso clave en el objetivo de Estados Unidos de retomar los viajes tripulados a la Luna, algo que no ocurre desde hace más de 50 años.

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje. Foto: NASA

    Además, dejó varios hitos: Victor Glover se convirtió en el primer hombre negro en viajar al espacio profundo, Christina Koch en la primera mujer en hacerlo, y Jeremy Hansen en el primer no estadounidense en participar en una misión lunar.

    Más allá de los logros técnicos, la experiencia también dejó huella en la tripulación.

    “Somos muy unidos, como hermanos, y ese es un privilegio que nunca volveremos a tener”, comentó Koch durante una conferencia desde la cápsula.

    Ahora, todas las miradas están puestas en el regreso: un descenso controlado, un amerizaje preciso en el océano Pacífico y una recuperación que marcará el cierre de una misión histórica de este siglo.

    Lee también:

    Más sobre:Artemis IINASAAmerizajeAterrizajeTierraLunaEspacioCienciaMisión espacialEstados UnidosCanadáTendenciasLa Tercera

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