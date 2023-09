iPhone 15 Pro Max y Apple Watch Ultra 2: El primer acercamiento a los poderosos nuevos teléfonos y relojes de Apple

Estuvimos en el evento de Apple en el teatro Steve Jobs Apple Park, y posterior a la presentación brevemente logramos poner nuestras manos en cada uno de los dispositivos presentados.

Si bien gran parte de el entusiasmo se lo llevó el nuevo iPhone 15 Pro Max, los modelos base este año tienen harto que decir. De partida, vienen en cinco colores, todos en tonos pastel y con un acabado mate en su posterior lo que los hace sentir más premium que en años anteriores.

También vuelve la “Isla Dinámica”, el reemplazo de la muesca que tenía la pantalla desde el iPhone X, donde va el sensor de reconocimiento facial y cámara delantera. Anteriormente esto era exclusivo de los modelos Pro y desde este año se incluyen en los más accesibles. Y lo anterior no sorprende, ya que cada vez son más los desarrolladores que hacen integraciones para qué esta característica se mezcle con la interfaz.

Una de las cosas más interesantes que pudimos notar en nuestra primera toma de contacto es que su cámara principal ahora las puede doblar desde el objetivo sin perder calidad de imagen en 2X.

Los Pro

Los modelos pro este año le hacen mayor honor a su apellido, siendo ahora de titanio, un material más premium, más resistente y más ligero. Y se siente como una herramienta de trabajo profundamente elegante.

Viene en cuatro colores, llamando la atención un acabado crudo, que respeta el color del material y que con un acabado cepillado, que va muy en línea con otras partes del ecosistema de la marca, como los Macbooks Pro y iPads Pro.

En el modelo pro Max, que es el más grande, el lente del objetivo, es un extra en comparación al modelo base, ahora tiene zoom periscópico 5X sin pérdida de calidad, llegando hasta más arriba de 22X con poca degradación de imagen, gracias al Machine Learning del nuevo procesador que llevan dentro.

Por último, algo que me llamó enormemente la atención es poder ver juegos con ray tracing en un móvil, algo que antes estaba reservado a computadores gamers o consolas de última generación. Siento esto como un intento directo de competir con computadores portátiles como la Steam Deck o una próxima Nintendo Switch.

Los Apple Watch

Las novedades de los Apple Watch este año van más por el tema de ser más rápidos gracias a sus nuevos procesadores, pero las pantallas ahora son mucho más brillantes, particularmente en el modelo Ultra 2, donde alcanza los 3000 nits, perfecto para poder ser visto a plena luz del sol en una actividad outdoor.

Una de las novedades que más llamaron la canción es la capacidad de poder hacer gestos con tu dedo pulgar e índice para poder controlar la interfaz del teléfono. Esto era algo que antes se había explorado en las opciones de accesibilidad pero que ahora todo el mundo puede usar, dada su utilidad. Las acciones, buenas ya primeras, lógicas y bastante bien ejecutadas. Contestar una llamada o cortar una alarma se hace en lógica sin tener que usar una segunda mano para controlar el reloj

Los precios para Chile aún no han sido confirmados, como tampoco la fecha de lanzamiento. De todas maneras no deberían decidir mucho de el precio de lista de los iPhone 14 y 14 Pro. No he tenido confirmación oficial pero a finales de octubre deberían estar llegando a Chile.