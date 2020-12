NieR: Automata supera las cinco millones de copias vendidas a nivel mundial

Desde Square Enix anunciaron que el juego NieR: Automata ha superado las cinco millones de copias vendidas a nivel mundial, lo cual significa que el popular juego desarrollado por Platinum Games, ha vendido medio millón de copias entre abril y diciembre de este año.

Hay que recordar que el juego fue lanzado originalmente en marzo de 2017 para PS4 y PC, llegando un año despupes la versión de Xbox One, y tras lo cual se lanzó una edición ‘Game of the Year’ sumando el contenido adicional lanzado.

Junto con el anuncio de las cifras, es que se dio a conocer la nueva fecha de estreno que tendrá NieR Re[in]carnation, el juego spin-off de la franquicia y que llegará a iOS y Android. El título será lanzado el próximo 18 de febrero de 2021 en Japón, y su anuncio llega luego de que este retrasara su llegada.