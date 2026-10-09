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    BAIC refuerza su operación de posventa junto a DHL Supply Chain

    La marca de origen chino realizó el corte de cinta simbólico del centro de logística en Chile junto al mayor especialista mundial en la materia.

     
    Centro de logística de BAIC con DHL Supply Chain Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

    La operación de BAIC en Chile, de la mano del Grupo Automotriz Magna, tiene más que claro que no basta con vender vehículos para generar un vínculo con los clientes. Sabe que ese es solo el comienzo de una cadena mucho más grande y robusta, por lo que se ha preocupado de tener los socios más preparados para llevarla adelante.

    El servicio de posventa de la marca acaba de celebrar uno de sus hitos más significativos con la inauguración simbólica del centro de distribución y logística de repuestos, operado por DHL Supply Chain. La instalación refuerza la disponibilidad, gestión y distribución de piezas para la red de concesionarios de la marca a lo largo del país.

    Centro de logística de BAIC con DHL Supply Chain Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

    La ceremonia del corte de cinta se enmarca en el proceso de consolidación de BAIC en Chile, que desde el reinicio de las operaciones de la marca en el país, en enero, ha trabajado en el desarrollo de una operación integral, que contempla no solo la comercialización de vehículos, sino también el respaldo de posventa necesario para acompañar a sus clientes durante toda la vida útil de sus vehículos.

    “Celebramos un hito importante para nuestra operación de posventa, pero también estamos dándole valor a algo que para nosotros es fundamental: entender que la experiencia de un cliente con la marca no termina cuando se entrega un vehículo. Por el contrario, es ahí donde comienza una relación que queremos que sea duradera, cercana y con el respaldo necesario de forma permanente. Para eso necesitamos un socio estratégico que entienda esa parte esencial de nuestra labor y lo hemos encontrado en DHL”, asegura Renato Rivas, gerente general de BAIC Chile-Perú.

    Desde enero de este año, DHL Supply Chain gestiona de punta a punta la logística de repuestos BAIC en Chile. El proceso comprende la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y distribución a la red de concesionarios de la marca.

    Centro de logística de BAIC con DHL Supply Chain Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

    A esta capacidad se suma un sistema de preparación y auditoría de pedidos, con cortes diarios y despachos dedicados para la Región Metropolitana, además de una red de distribución que permite abastecer a los concesionarios desde el norte hasta el sur del país. La operación también contempla la gestión de devoluciones y la trazabilidad en tiempo real de los envíos.

    “En la industria automotriz, la experiencia del cliente depende cada vez más de la velocidad y confiabilidad con que un repuesto llega al punto donde se necesita. En DHL Supply Chain ponemos nuestra experiencia en gestión de inventarios, almacenamiento y distribución para ayudar a BAIC a fortalecer su operación de posventa en Chile, garantizando mayor disponibilidad de piezas, trazabilidad y tiempos de respuesta más eficientes para su red de concesionarios” mencionó Marcos Cerqueira, Gerente General de DHL Supply Chain en Perú, Argentina y Chile.

    Centro de logística de BAIC con DHL Supply Chain Marcelo Tapia :: Fotografo Marcelo Tapia

    Para BAIC, esta infraestructura tiene un objetivo que va más allá de la gestión logística: contribuir a que sus clientes puedan mantener sus vehículos operativos y reducir los tiempos asociados a la disponibilidad de repuestos.

    “Detrás de cada repuesto hay mucho más que una pieza. Hay un vehículo que necesita volver a estar operativo. Hay una persona que necesita recuperar su movilidad. Hay una familia, un trabajador o una empresa que espera que su vehículo vuelva a la ruta lo antes posible”, agrega Renato Rivas.

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