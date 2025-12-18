SUSCRÍBETE POR $1100
    Porsche presenta una edición limitada del 911 GT3 como homenaje a su creador

    Para celebrar los 90 años de Ferdinand Alexander Porsche, la marca alemana lanza una versión de solo 90 unidades disponibles para verdaderos coleccionistas.

     

    El 11 de diciembre de 2025, Ferdinand Alexander Porsche, F. A. para los amigos y la historia del automóvil, habría cumplido 90 años. Para celebrarlo, Porsche presentó el 911 GT3 90 F. A. Porsche, un modelo conmemorativo inspirado en el 911 de la serie G que el creador de la marca conducía en los años 80.

    Solo se fabricarán 90 unidades, una de las cuales irá a parar a su hijo Mark Porsche, mientras que el resto estará disponible para coleccionistas de todo el mundo.

    El diseño respira historia y lujo: el exclusivo verde F. A. metalizado, inspirado en el icónico 911 de F. A., y el tejido F. A. Grid-Weave en los asientos, evocando sus chaquetas favoritas, marcan la diferencia. Detalles como las llantas Sport Classic en negro satinado, la insignia dorada “90 F. A. Porsche” y la tapicería de cuero Truffle con costuras en beige hacen de este 911 una pieza única y cargada de personalidad.

    Bajo el capó, mantiene la esencia deportiva: motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, con 510 Hp y 450 Nm de par, combinado con el discreto paquete Touring y alerón trasero extensible. La experiencia de manejo es pura potencia y precisión, con un guiño al clásico espíritu Porsche.

    Cada ejemplar viene acompañado de extras exclusivos: un Chronograph 1 de edición limitada, inspirado en el primer reloj de F. A. Porsche y fabricado en Suiza, y una bolsa de fin de semana a juego con el interior del auto, hecha con el mismo cuero y tejido de los asientos. Incluso el trineo Porsche Junior vuelve en edición limitada.

