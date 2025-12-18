Porsche presenta una edición limitada del 911 GT3 como homenaje a su creador

El 11 de diciembre de 2025, Ferdinand Alexander Porsche, F. A. para los amigos y la historia del automóvil, habría cumplido 90 años. Para celebrarlo, Porsche presentó el 911 GT3 90 F. A. Porsche, un modelo conmemorativo inspirado en el 911 de la serie G que el creador de la marca conducía en los años 80.

Solo se fabricarán 90 unidades, una de las cuales irá a parar a su hijo Mark Porsche, mientras que el resto estará disponible para coleccionistas de todo el mundo.

El diseño respira historia y lujo: el exclusivo verde F. A. metalizado, inspirado en el icónico 911 de F. A., y el tejido F. A. Grid-Weave en los asientos, evocando sus chaquetas favoritas, marcan la diferencia. Detalles como las llantas Sport Classic en negro satinado, la insignia dorada “90 F. A. Porsche” y la tapicería de cuero Truffle con costuras en beige hacen de este 911 una pieza única y cargada de personalidad.

Bajo el capó, mantiene la esencia deportiva: motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, con 510 Hp y 450 Nm de par, combinado con el discreto paquete Touring y alerón trasero extensible. La experiencia de manejo es pura potencia y precisión, con un guiño al clásico espíritu Porsche.

Cada ejemplar viene acompañado de extras exclusivos: un Chronograph 1 de edición limitada, inspirado en el primer reloj de F. A. Porsche y fabricado en Suiza, y una bolsa de fin de semana a juego con el interior del auto, hecha con el mismo cuero y tejido de los asientos. Incluso el trineo Porsche Junior vuelve en edición limitada.