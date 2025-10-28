SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

La Fiscalía del país informó la detención de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace entre los autores intelectuales y el grupo que ejecutó el atentado que acabó con la vida del senador el 7 de junio en Bogotá.

Por 
Roberto Martínez

La Fiscalía General de Colombia anunció este lunes un importante avance en la investigación por el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

El ente persecutor informó la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de El Viejo, quien habría actuado como intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal encargado de ejecutar el atentado.

De acuerdo con la declaración oficial, el sujeto fue detenido por unidades de la policía en la división territorial vereda Brisas del Guejar, jurisdicción de Puerto Lleras, departamento del Meta.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, señaló la Fiscalía a través de una declaración oficial.

El asesinato que conmocionó a Colombia

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en pleno año electoral, generó conmoción política y social en Colombia. El senador del partido Liberal y excandidato presidencial de 37 años fue asesinado a disparos el 7 de junio, mientras salía de un evento de campaña en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá.

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Foto: REUTERS.

Según la investigación, el ataque fue perpetrado por un grupo de sicarios que se movilizaban en motocicletas, quienes interceptaron el vehículo en que se desplazaba Uribe Turbay y abrieron fuego en su contra. El político murió en el lugar, mientras su conductor resultó gravemente herido.

El ente persecutor de la nación sudamericana determinó que el asesinato fue planeado con antelación y que participaron varios actores criminales, entre ellos jóvenes reclutados por organizaciones delictivas para ejecutar el atentado.

Las primeras indagatorias apuntaron a que el crimen habría sido ordenado por grupos armados con intereses políticos y económicos, aunque las motivaciones exactas aún están bajo investigación.

Avances en la investigación

Con la detención de El Viejo, las autoridades trabajan para desmantelar la red criminal detrás del atentado y determinar quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio. Según la Fiscalía, el capturado habría sido el enlace logístico y financiero entre los planificadores del crimen y el grupo ejecutor.

El Ministerio Público indicó además que el caso continúa bajo prioridad nacional y que no se descartan nuevas capturas en los próximos días.

Además de Simeón Pérez, se contabilizan también las detenciones de un adolescente de 15 años que disparó contra la víctima, y al menos a otros cuatro adultos implicados en la planificación, logística y ejecución del crimen.

Entre los detenidos también se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado como el autor intelectual del ataque.

Asimismo, se reveló que Jordan David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, habría coordinado el ataque por videollamada desde la cárcel.

Mientras que Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, fue condenado a 21 años de prisión por el magnicidio, por su rol clave en la planificación y ejecución del atentado, habiendo realizado el reconocimiento del sitio dos días antes del ataque.

Más sobre:ColombiaMiguel Uribe TurbayHomicidioSimeón Pérez MarroquínEl ViejoFiscalíaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a hombre que mató con tijeras a otro sujeto en la Región de los Ríos

Oposición presenta acusación contra exministro Pardow y se abre debate por rol de La Moneda en su defensa

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Detienen a hombre que mató con tijeras a otro sujeto en la Región de los Ríos
Chile

Detienen a hombre que mató con tijeras a otro sujeto en la Región de los Ríos

Oposición presenta acusación contra exministro Pardow y se abre debate por rol de La Moneda en su defensa

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro
Negocios

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Senador Coloma arremete contra el gobierno: “Este es un Presupuesto que está mal formulado”

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera
El Deportivo

¿Colo Colo lejos de la Sudamericana? ¿La U se despide de la Libertadores? Así quedó la tabla de la Liga de Primera

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe
Mundo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal