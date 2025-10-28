Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

La Fiscalía General de Colombia anunció este lunes un importante avance en la investigación por el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

El ente persecutor informó la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de El Viejo, quien habría actuado como intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal encargado de ejecutar el atentado.

De acuerdo con la declaración oficial, el sujeto fue detenido por unidades de la policía en la división territorial vereda Brisas del Guejar, jurisdicción de Puerto Lleras, departamento del Meta.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, señaló la Fiscalía a través de una declaración oficial.

La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2025

El asesinato que conmocionó a Colombia

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en pleno año electoral, generó conmoción política y social en Colombia. El senador del partido Liberal y excandidato presidencial de 37 años fue asesinado a disparos el 7 de junio, mientras salía de un evento de campaña en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá.

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Foto: REUTERS.

Según la investigación, el ataque fue perpetrado por un grupo de sicarios que se movilizaban en motocicletas, quienes interceptaron el vehículo en que se desplazaba Uribe Turbay y abrieron fuego en su contra. El político murió en el lugar, mientras su conductor resultó gravemente herido.

El ente persecutor de la nación sudamericana determinó que el asesinato fue planeado con antelación y que participaron varios actores criminales, entre ellos jóvenes reclutados por organizaciones delictivas para ejecutar el atentado.

Las primeras indagatorias apuntaron a que el crimen habría sido ordenado por grupos armados con intereses políticos y económicos, aunque las motivaciones exactas aún están bajo investigación.

Avances en la investigación

Con la detención de El Viejo, las autoridades trabajan para desmantelar la red criminal detrás del atentado y determinar quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio. Según la Fiscalía, el capturado habría sido el enlace logístico y financiero entre los planificadores del crimen y el grupo ejecutor.

El Ministerio Público indicó además que el caso continúa bajo prioridad nacional y que no se descartan nuevas capturas en los próximos días.

Además de Simeón Pérez, se contabilizan también las detenciones de un adolescente de 15 años que disparó contra la víctima, y al menos a otros cuatro adultos implicados en la planificación, logística y ejecución del crimen.

Entre los detenidos también se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado como el autor intelectual del ataque.

Asimismo, se reveló que Jordan David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, habría coordinado el ataque por videollamada desde la cárcel.

Mientras que Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, fue condenado a 21 años de prisión por el magnicidio, por su rol clave en la planificación y ejecución del atentado, habiendo realizado el reconocimiento del sitio dos días antes del ataque.