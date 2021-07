Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: polémica cuenta pública de Provoste abre debate sobre su continuidad a la cabeza del Senado

Polémica cuenta pública de Provoste abre debate sobre su continuidad a la cabeza del Senado

Las duras críticas que Yasna Provoste lanzó al gobierno durante su cuenta pública como presidenta del Senado a un día de anunciar su candidatura presidencial, no solo generaron reproches de La Moneda; también instaló la discusión sobre si debe o no mantenerse a la cabeza de la Cámara Alta.

“Lamentablemente nos encontramos con un discurso de candidatura presidencial”, dijo el ministro vocero de Palacio, Jaime Bellolio, al tiempo que advirtió que, en su alocución, Provoste entregó información errónea y se entrometió en otros poderes del Estado.

En su discurso la senadora DC cuestionó el manejo de la pandemia y la demora en la entrega de ayudas económicas. Además, dijo que persistía una deuda por las violaciones a los derechos humanos tras el estallido y abogó por una salida política a la situación de los denominados “presos de la revuelta”, lo que fue interpretado como un guiño al electorado más de izquierda.

Sobre su permanencia en la presidencia del Senado, el jefe de los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que para evitar un aprovechamiento político del cargo durante la campaña que se avecina, Provoste debería renunciar.

Aunque en la oposición respaldaron el actuar de la legisladora DC, algunos senadores como José Miguel Insulza y Loreto Carvajal coincidieron en que sería conveniente que Provoste –quien anunciará hoy al mediodía su postulación a La Moneda desde la Plaza de Armas de su natal Vallenar– deje su cargo una vez que inscriba la candidatura. Lee más de esta historia.

Narváez en sus horas más difíciles: “Soy consciente de la responsabilidad que tengo y de hacer lo correcto”

En medio de la presión para que decline su postulación presidencial en pos de facilitar la consecución de una candidatura unitaria de los partidos de la ex Concertación, la abanderada socialista Paula Narváez envió un sentido mensaje a la militancia de su partido.

“Sé que hay preocupación e inquietud en los equipos de trabajo porque han sido días difíciles para nuestro proyecto y entiendo que para muchos de ustedes esto los desanime. Pero quiero decirles que soy consciente de la responsabilidad que tengo y también de hacer lo correcto. Desde el primer día he hablado de la importancia de competir y de construir unidad y creo haber actuado en consecuencia. Seguiré así, con la esperanza de que eso es posible”, les dijo Narváez.

En el equipo de la candidata PS existe conciencia de que los triunfos de Gabriel Boric y Sebastián Sichel en las primarias del domingo pasado complejizaron la carrera presidencial en la ex Concertación. Sin embargo, entre sus adherentes han insistido en la necesidad de dirimir la candidatura del bloque en una consulta ciudadana. La fórmula definitiva debería zanjarse a más tardar este sábado. Lee más de esta historia.

> Plan frontera protegida no convence a los empresarios del turismo

A partir de este lunes el gobierno permitirá a todos los chilenos y extranjeros residentes –salvo menores de edad– que tengan su esquema de vacunación completa, volar fuera del país sin solicitar permisos excepcionales, una medida que –aunque valorada– no dejó del todo contento a la industria del turismo en Chile.

Para entender: en el gremio del turismo cuestionaron que aún no se permita el ingreso de extranjeros, lo que retrasa la recuperación económica del sector.

“Estos anuncios no son suficientes para levantar a esta industria tan golpeada por la pandemia. No solo no benefician en nada al turismo interno, sino que al permitir a los chilenos salir del país, se desincentivan los viajes en territorio nacional”, dijo Tomás Sahli, presidente de la mesa de turismo de la CNC.

En perspectiva: aunque en el gobierno se analiza la forma de validar las certificaciones de las vacunaciones realizadas en el extranjero, las autoridades reconocen que aún no están las condiciones para permitir el ingreso de turistas foráneos. “No podemos abrir libremente las fronteras con lo que estamos viviendo en otros países”, dijo el miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris. Lee más de esta historia.

> “Hay que virar al centro”. Ese fue el mensaje que el Presidente Piñera entregó a diputados de Chile Vamos con quienes se reunió ayer en Cerro Castillo para abordar los resultados de las primarias presidenciales del domingo. Sigue leyendo

> Cubillos versus Loncón. La constituyente de la UDI acusó a la presidenta de la Convención Constitucional de pavimentar un “camino de tiranía” luego que esta calificara como “el sector del privilegio” a quienes votaron “rechazo” en el plebiscito. Sigue leyendo

> Silvio desafía al régimen. El músico cubano abogó por la libertad de los detenidos en las protestas que comenzaron el 11 de julio en la isla. El miércoles, 12 manifestantes recibieron condenas de entre 10 meses y un año de cárcel. Sigue leyendo

La Convención y los límites de su rol

Para efectos de no defraudar las expectativas ciudadanas en esta instancia, es fundamental que no se aleje de su objetivo central. El tono del debate, el alcance de algunos de sus reglamentos, o el papel que se busca en DDHH, no ayudan a este propósito.

» Los cambios

Si no deseamos rebajar significativamente nuestro estándar de vida en los próximos lustros, debemos recuperar los cuantiosos ahorros gastados en estos últimos dos años.

Por Rolf Lüders

» Presidencial a cinco o más carriles

Para llegar a gobernar el país post Constitución de Pinochet, lo clave será la capacidad que los amplios mundos políticos tengan para ser competitivos sin destruir a sus adversarios.

Por Eduardo Vergara

