    Nacional

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar

    El hecho se registró en horas de la madrugada en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un violento accidente se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de Renca, donde un vehículo impactó con una vivienda,

    Los hechos se habrían en la intersección de Salvador Allende con Caupolicán alrededor de las 1:30 horas, donde por causas que se investigan el vehículo impactó con el domicilio que funcionaba como cité.

    De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros, Matías Aliaga, oficial de ronda Prefectura Occidente, “personal policial llega a este domicilio, se percata que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispuso realizar diligencia a personas de la SIP, trasladándose hasta el Hospital Félix Bulnes, donde no encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente, al momento sedado, y por lo que indica el personal médico, con hálito alcohólico”.

    Respecto a los heridos, el funcionario policial detalló que una de las personas corresponde a una persona de nacionalidad haitiana la cual resultó con lesiones leves.

    “Lo que indica la ciudadana haitiana es que ellos pudieron conversar con el conductor, quisieron llegar en algún momento a un acuerdo, lo cual no fue posible, por lo que se revisa la denuncia respectiva por los daños del choque”, expresó.

