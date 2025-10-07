SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El viejo búho consejero

Joaquín TrujilloPor 
Joaquín Trujillo
El viejo búho consejero Universidad de Chile

Hoy miércoles 8 de octubre, desde las 10 hrs., tendrá lugar en el auditorio de Vicuña Mackenna 20 una jornada dedicada a Andrés Bello en los 160 años de su fallecimiento (1865-2025).

El poeta que llegó desde Londres en 1829 para servir los intereses de una lejana y pobre república, la de Chile, a pesar de su edad en aquellos tiempos avanzada, se desplegó con toda la potencia de un estilo tardío a varias tareas, entre las cuales la instalación de la U. de Chile y la redacción de un Código Civil que serviría de ejemplo a muchos cuerpos legales americanos, son las más conocidas.

Hubo otras. Se dice que anduvo en los alrededores de la Constitución de 1833, que escribió decenas de discursos de los presidentes Prieto, Bulnes y hasta Montt. Que a él se debe la instalación del primer observatorio astronómico.

El poeta de “la poesía oficinesca”, como dijo Marcelino Menéndez Pelayo, practicó las formas nuevas de Lord Byron o Victor Hugo, pero fue abandonando poco a poco esa primera inspiración, hasta que confesó vegetar en la prosa rastrera. Mientras tanto, escribió poemas de ocasión en álbumes, de esos que las damas dejaban garabatear a sus admiradores, en el cual improvisó unos versos con los que se autodenominó “el viejo búho consejero”.

Le quise poner ese título a un voluminoso libro que escribí sobre Bello, pero la editorial felizmente me dio otra idea. Porque Bello hizo de sí mismo una especie de gran consejero: de presidentes, parlamentarios, jóvenes poetas, revolucionarios, y hasta de la propia Javiera Carrera, que se dejaba aconsejar apenas. Como el profeta cortesano Daniel, ese que no era de grandes sermones, sino de conversaciones de terapia psiquiátrica, Bello dejó correr esas verdades más o menos paralelas en la esperanza de que algún día se tocarían, que fue lo que repitió tres veces como un sortilegio, una trompeta de La Flauta Mágica, en su Discurso de instalación de la U. de Chile.

Iván Jaksic, Alfredo Jocelyn-Holt, Bernardino Bravo, María Angélica Figueroa, Miguel Castillo Didier, Grinor Rojo, Óscar Landerretche, Mario Hamuy, Luis Campusano, Andrés Bobenrieth, Soledad Krause, María Inés Horvitz, Alfredo Matus, Pablo Ruiz-Tagle, Raúl Villarroel, Lucas Sierra, Raúl Letelier, Rodrigo del Río, Fernando Atria, Roberto Cerón y Claudio Barahona serán presididos por la rectora Rosa Devés en esta jornada de escucha mutua.

Nelson Cartagena, un niño humilde nacido en La Vega, que estudió en el Instituto Nacional y en la U. de Chile, más tarde profesor titular en la U. de Friburgo, en uno de sus libros, sobre las óperas que Bello divulgó, dejó pendiente escuchar algunas de ese repertorio en una jornada de este tipo, lo que hará la soprano Patricia Cifuentes junto a la pianista Leonora Letelier con arias de Bellini y Donizetti.

De tal suerte que, como escribió Goethe en uno de sus aforismos: “Cuando se es viejo se hace mucho más que cuando se era joven”, y como, a su vez, dijo Bello de Edipo, vino a encontrar una tumba aquí y, mientras tanto, contó lo que sabía.

Por Joaquín Trujillo, investigador CEP

Más sobre:Andrés BelloU. de ChileCódigo Civil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Diputados oficialistas ingresan acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa

Chevesich exige “reciprocidad” en el respeto entre poderes ante acusación constitucional de diputados contra Ulloa

PDI y ECOH detienen a tres personas por secuestros: dos de ellos están vinculados a Los Mapaches del Tren de Aragua

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

4.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas
Chile

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Diputados oficialistas ingresan acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo
Negocios

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
El Deportivo

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México

Del retiro a una medalla de plata en el Mundial de Halterofilia: Arley Méndez renace con una gran actuación en Noruega

España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?