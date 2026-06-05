Otra vez la Facultad en Pío Nono

¿En qué habría que reparar que no se haya visto innumerables veces antes? Al embajador de Israel lo cancelaron. Al profesor Juan Esteban Puga lo funó una turba al salir de clase. A Sergio Micco otro tanto; este episodio, el más notorio de una tanda odiosa repetida hasta el cansancio en una Escuela supuestamente dedicada a formar “en Derecho”. ¿No será que la cosa se ha vuelto normal?

A la fecha nadie ha sido sancionado. En esta nueva ocasión, a fines de la semana pasada, tras tardar en pronunciarse, la autoridad (no en la persona del Decano, sino del Director de la Escuela de Pregrado) dio a entender, equívocamente, que el asunto no fue tan grave (la diputada Rodríguez habría sido “escoltada” y el incidente habría ocurrido una vez finalizado el conversatorio) y además la declaración decreta y reprende: “No compartimos el método de la provocación (de ningún sector político) ni la tergiversación de hechos o situaciones para obtener determinados fines”. ¿Es que Rodríguez se propuso que la funaran y le lanzaran gritos y escupitajos? ¿No debió ir o debía ajustarse a los prejuicios del lugar que invitaba? Con razón, la diputada contestó que a la autoridad le correspondía condenar de frentón la violencia, amén de ser gratuito “insinuar bajamente que alguien la provocó”.

El asunto se presta a tergiversaciones. ¿Es que en Pío Nono se creen medievales, corporativamente autónomos, capaces de someter a un enjuiciamiento inquisitorial a Rodríguez por “negacionista” y “nativista”, o esta “cosa nostra” se debe simplemente a extorsión? El descaro y la impunidad son flagrantes. Desde hace tiempo está acreditada la participación concertada de estudiantes y profesores, no solo de izquierda, en tomas. Una larga historia de concientización y agitación, remontable a la UP, se reanudó en 2009, aunque nadie en el actual claustro quiere recordarlo por si pudiera delatarlo. Si hasta una de las candidatas actuales a reemplazar a Ruiz-Tagle como decano (¡nuevas elecciones!, en eso y en esto otro nos llevamos) se salió del guion de rigor al escandalizarse ante la última conducta de los estudiantes, aun cuando fue una de las principales promotoras de derribar a Roberto Nahum en 2009. ¿O es que recién se da cuenta de que de esta caldera del diablo sólo se puede salir sobrepasado y desacreditado, al igual que Nahum, Harasic y ahora Ruiz-Tagle, debido al “genius loci” que preside dicha mole junto al río?

Impera un terror general paralizante por parte de minorías eficaces. De ahí que haya complacencia cómplice hacia los estudiantes por lo que pueden llegar a hacer. Es más, al curso que dicto sobre Pensamiento Político Moderno llegan alumnos de 4º y 5º año sin saber qué significan “legitimidad” y “soberanía”; es decir, no tienen idea de qué es una autoridad válida, y la ignorancia tolerada prospera.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador