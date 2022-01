Ley de indulto: Rincón envía a fiscalía, a la Corte Suprema y al Presidente Piñera, informe que da cuenta de “casos pendientes que ya habrían cumplido su pena”

Este lunes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) oficializó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como el próximo Mandatario del país para asumir el máximo cargo a nivel nacional, y así suceder a Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo de este año.

Una ceremonia tras la cual Boric dio un punto de prensa en el que fue consultado por diversos temas, entre ellos, la tramitación del proyecto de indulto a los detenidos en el marco de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019.

“Hemos conversado como equipo con los familiares y entendemos que esto es una situación que es difícil. Esperamos que se resuelva en el actual Congreso y hacemos un llamado -y lo hemos conversado también con el senador y presidente de la comisión de Constitución, senador (Pedro) Araya-, para que esto se resuelva a la brevedad”, declaró el también diputado por Magallanes, instando a que se despache en enero.

Actualmente, el proyecto de ley que “concede indulto general por razones humanitarias por la razones que señala”, está en el Senado a la espera de ser discutido en general y en particular en la comisión de constitución, instancia que debe emitir un nuevo informe antes de volver a sala.

Consultada al respecto, la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC) -quien también asistió a la ceremonia- manifestó que “es una opinión respetable, y obviamente nosotros esperamos que la discusión se haga con los antecedentes que nosotros tenemos sobre la situación que afecta a estas personas y que se tomen medidas de parte de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia”.

“No puede ser que, las personas en general, que estén sometidas a prisiones preventivas, si uno mira los casos, probablemente al contar el tiempo, muchos de los casos ya habrían cumplido la pena que le hubiesen asignado de haberse sancionado”, dijo la legisladora DC.

Esto, en referencia a un informe enviado vía oficio a la Fiscalía, la Corte Suprema y al Presidente de la República, con antecedentes sobre personas sujetas a prisión preventiva por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

Según los oficios, se “hace presente la existencia de preocupantes datos sobre sesenta y nueve personas que se encontrarían privadas de libertad, sin condena previa, por periodos que van desde seis meses hasta dos años y dos meses”.

Si bien Rincón aclaró que tiene su “opinión en particular, porque no puedes indultar a quien no ha sido sancionado”, y precisó que “hay un tema de conceptos que hay que revisar”; manifestó que “más allá de eso, lo claro, es que según el estudio jurídico que hicimos y que enviamos vía oficio a la Corte Suprema y a la Fiscalía, existen casos pendientes del estallido social que ya habrían cumplido su pena”.