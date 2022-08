Plan B: Congreso despacha reforma que rebaja quórum a 4/7 y queda lista para ser ley

El Congreso Nacional despachó a ley este miércoles el proyecto que rebaja el quórum de reformas constitucionales a 4/7 de legisladores en ejercicio, y quedó listo para ser promulgado por el Presidente Gabriel Boric.

La iniciativa, que en la práctica habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta constitucional, fue visada anteriormente por el Senado y hoy fue aprobada en la Cámara de Diputados, en donde tuvo un camino expedito desde que se inició su tramitación. De hecho, se resolvió su discusión en una semana.

Además, con el fin de acelerar la deliberación, La Moneda le había puesto “discusión inmediata” al proyecto y le pidió a los parlamentarios oficialistas que se abstuvieran de presentar indicaciones.

Aquellas acciones tenían como objetivo lograr que la reforma fuera promulgada antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, lo que podrá concretarse con esta resolución.

Durante la sesión en el hemiciclo de la Cámara estuvo presente el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y fue el diputado Marcos Ilabaca (PS) el encargado de informar sobre el proyecto, luego de que ayer la comisión de Constitución lo despachara.

La reforma, en detalle, concitó el apoyo de la oposición -que ya había anunciado su respaldo-, y también de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, ambas coaliciones de gobierno. Sin embargo, fue rechazada por diputados de la bancada del Partido Republicano, quienes votaron en contra.

Walker: “Le damos certezas a la ciudadanía de que en definitiva el proceso constituyente continuará”

Tras la aprobación en la Cámara, el senador Matías Walker (DC) -uno de los autores de la reforma- aseguró que con este proyecto “le estamos dando certezas a la ciudadanía de que en definitiva el proceso constituyente va a continuar, porque eso es lo que quiere la gente, hasta tener una nueva y buena Constitución”.

En la ocasión, además advirtió que “no sacamos nada con parchar una casa que tiene daño estructural”.

“Necesitamos hacer la casa bien, construirla bien desde un inicio, y este proyecto que rebaja el quórum de todos los capítulos de la Constitución a 4/7 va a permitir habilitar el proceso constituyente”, enfatizó.

La senadora Ximena Rincón (DC), también firmante de la iniciativa, en tanto remarcó que “cuando hay voluntad, cuando hay diálogo, se avanza”.

El giro en la postura del gobierno

La reforma -de autoría de los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, además de su par independiente PPD, Pedro Araya- fue presentada en junio y recibió el apoyo inmediato de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli).

Tras su presentación, el ministro de la Segpres se desmarcó de la iniciativa precisando que como gobierno pondrían énfasis en otras reformas “prioritarias”.

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, hizo un llamado a su coalición respecto de la reforma: “No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”.

Posteriormente, el jefe de Estado reconoció que siempre han considerado que los quórums supramayoritartios de la Constitución “es necesario bajarlos”, pero descartó realizar un llamado en particular sobre la reforma constitucional.

Días después, la reforma comenzó su tramitación en la Sala de la Cámara Alta, donde -tras diversas tratativas y sesiones- se aprobó en general y particular con el el apoyo del oficialismo y de la oposición.

En medio del periodo de deliberación en el hemiciclo del Senado, el Presidente Boric afirmó que como gobierno no pondrían obstáculos a la tramitación de la reforma y reconoció -al igual que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo- que “no tenemos ningún problema con este proyecto”.

Finalmente, la semana pasada, cuando inició su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, el ministro de la Segpres planteó que como gobierno miraban con buenos ojos la rebaja del quórum, pero señaló que el proyecto solo tendría “sentido” en caso de triunfar el Rechazo.

Ayer, en tanto, tras ser aprobado en la comisión de Constitución, aseguró que buscarían “todos” los apoyos para que el proyecto sea visado por la Sala.

En la misma ocasión, Jackson afirmó que la reforma, en caso de no aprobarse la nueva Constitución, “favorecía” y “facilitaba” la conversación en miras de la propuesta del gobierno de avanzar en un nuevo proceso constitucional.