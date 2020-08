Paulina Yazigi: Los inversionistas deberán aprender a convivir con bajas tasas de interés, exceso de liquidez y ausencia de inflación

La sostenida caída de las tasas de interés es el principal factor de preocupación en la última década, lo cual toma mayor fuerza ante la inédita recesión que generó el brote de coronavirus. Ahora, los inversionistas se enfrentan a un mundo marcado por el exceso de liquidez y la ausencia de inflación.

Si bien las medidas de los bancos centrales lograron impedir un colapso en los mercados financieros, los costos a futuro ponen en jaque a las inversiones tradicionales.

En esa línea, la economista e integrante del Comité Financiero de los Fondos Soberanos, Paulina Yazigi, se refirió a la dificultad para encontrar atractivos retornos y entregó su visión sobre cómo los inversionistas deberían adaptarse al contexto actual.

“Creo que las megatendencias son, que hace diez años se hablaba de la nueva normalidad en el sentido de enfrentar bajas tasas. Hoy en día enfrentamos tasas de interés extremadamente bajas e incluso negativas en gran parte de los países desarrollados y vamos a tener que aprender a vivir con eso”, dijo Yazigi en “Visión de Líderes” de Itaú.

La posibilidad de ver un alza en los tasas de mercado es lejana ante el exceso de liquidez y la ausencia de inflación. Esto, según Yazigi, eleva el atractivo de aumentar exposición hacia ETF, pues dichos fondos permiten a los inversionistas diversificar riegos y bajos retornos de los activos tradicionales.

“Hoy día el mundo cambió en el sentido que somos mucho más conscientes de lo que hacemos con nuestras inversiones y cómo impactamos el mundo concepto. Por ponerle nombre, inversiones ESG (…) Antes no existía la posibilidad que ofrecen los ETF, donde se puede elegir acciones y bonos que tengan en consideración dichas temáticas. Logras diversificar y desviar los recursos de compañías que no cumplen con normas o principios sociales”, explicó Yazigi.

Panorama local

A pesar del intenso debate en torno al retiro del 10% de los fondos de pensiones, existe consenso respecto al positivo efecto en la reactivación del consumo. De hecho, la economista destacó que la medida “ha sido muy positiva”, pero planteó que la propuesta de un 10% adicional significaría mermar aún más las condiciones en el largo plazo.

“No me gustaba la idea y tampoco me gusta la idea que están proponiendo ahora de un 10% adicional. Creo que hemos demostrado reactivando la economía mediante las ayudas del gobierno, con una recuperación de la inversión se puede salir adelante (…) Creo que podemos sacar ingresos de otras partes y no seguir mermando en el largo plazo”, dijo Yazigi.