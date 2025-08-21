CEO de Walmart Chile: “Vemos con mucha confianza lo que espera Chile en el futuro”

Este miércoles en la Cumbre de Proveedores que organiza Walmart año a año, el CEO de la empresa en Chile, Cristian Barrientos, apuntó a la confianza que tiene la firma multinacional en el país, en medio del escenario electoral.

Al ser consultado por sus expectativas, Barrientos señaló: “Vemos un país que tiene altos y bajos como todos en la región, pero vemos con mucha confianza lo que espera Chile en el futuro, y es por eso que hicimos un anuncio no menor de US$1.300 millones el año pasado, ¿por qué? porque se confía en Walmart Chile como operación, se confía en las personas de Walmart Chile y también se confía en la estabilidad del país”.

“Creemos que vamos a encontrar el ritmo de crecimiento en los próximos años”, añadió.

Qué dijo el CEO de Walmart sobre Chile Gene J. Puskar

Respecto a las elecciones, Barrientos apuntó a que “el espíritu de crecimiento está en todos los nuevos aspirantes a La Moneda, está en todos los países donde nosotros tenemos presencia, hay mucho interés y hay mucha apertura a recibir propuestas tanto del mundo privado como del mundo público para poder seguir acelerando, porque se sabe que sin crecimiento no hay más empleo y eso es lo que están buscando todos, así que lo vemos con buenos ojos”.

Por otro lado, Barrientos se refirió a la llegada de la empresa peruana de hard discount Intercorp, el CEO apuntó a que este formato “tiene disrupción en el mundo, tanto en Europa, Colombia, tenemos el caso de Estados Unidos que ya ha llegado y creemos que el formato de bodega Acuenta que tenemos hoy día en Chile es un formato que está muy bien preparado porque tiene costos muy bajos y nos acercamos de forma importante al cliente de bajos ingresos para poder ofrecerle un surtido adecuado para lo que él necesita. Creemos que estamos bien preparados para recibir a cualquier competidor”