SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Los datos estarán disponibles para consulta en línea a partir del lunes 5 de enero a las 08:00 horas. Los estudiantes podrán revisar sus resultados ingresando a los sitios oficiales de acceso.mineduc.cl o en demre.cl.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes continúa el proceso de ingreso a la educación superior con uno de los hitos más esperados por los estudiantes: la entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), rendida en diciembre pasado.

    Los puntajes obtenidos permitirán a los postulantes participar en el proceso de Admisión 2026.

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber MARIO TELLEZ

    Los datos estarán disponibles para consulta en línea a partir del lunes 5 de enero a las 08:00 horas. Los estudiantes podrán revisar sus resultados ingresando a los sitios oficiales de acceso.mineduc.cl o en demre.cl.

    Una hora más tarde, a las 09:00 horas del mismo lunes 5 de enero, se dará inicio formal a la etapa de postulaciones a las universidades adscritas al Sistema de Acceso. Este periodo se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

    Cabe recordar que la PAES es el instrumento obligatorio para quienes cursaron cuarto medio o egresaron de enseñanza media en 2025 y años anteriores, incluyendo a personas extranjeras con estudios convalidados en Chile.

    Proyección laboral e ingresos: El buscador para orientar la postulación

    Conocidos los resultados, es común que los postulantes, más allá de la vocación, deseen averiguar acerca de la empleabilidad y los ingresos de cada carrera, considerando la proyección laboral y las expectativas salariales.

    Para facilitar esta búsqueda, la Subsecretaría de Educación Superior dispone de la plataforma mifuturo.cl. En dicho portal, los estudiantes pueden filtrar la información por tipo de institución (universidad, instituto profesional o centro de formación técnica), nombre del plantel y carrera específica.

    El sistema permite conocer datos clave como el porcentaje de empleabilidad al primer y segundo año de egreso, además del ingreso promedio al cuarto año. Asimismo, se pueden realizar búsquedas por área de conocimiento; por ejemplo, al seleccionar el área de “Salud”, el portal exhibe indicadores de carreras como Medicina o Enfermería con valores actualizados a septiembre de 2025.

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Fechas clave de la Admisión 2026

    De acuerdo al calendario oficial del Demre, estas son las próximas etapas del proceso:

    • 5 de enero (08:00 horas): Entrega de resultados PAES Regular.
    • 5 de enero (09:00 horas) al 8 de enero (13:00 horas): Etapa de postulaciones.
    • 19 de enero (12:00 horas): Resultados del proceso de selección.
    • 20 al 22 de enero: Primera etapa de matrículas.
    • 23 al 29 de enero: Segunda etapa de matrículas.
    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber la-tercera

    Lee también:

    Más sobre:PAESUniversidadPrueba de Acceso a la Educación SuperiorEmpleosProfesionesEstudios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.

    Hay un herido a bala: cuatro detenidos tras persecución de automóvil con encargo por robo en Lo Espejo

    “Vamos a estar en el peor de los mundos”: Carmona muestra preocupación por soberanía tras postura de Kast ante captura de Maduro

    Marco Rubio asegura que EE.UU. mantendrá presión sobre Venezuela mientras no se resuelvan amenazas a su seguridad nacional

    Incendio en Las Compuertas, Colina, fue extinguido: sector mantiene cierre preventivo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    5.
    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    Hay un herido a bala: cuatro detenidos tras persecución de automóvil con encargo por robo en Lo Espejo
    Chile

    Hay un herido a bala: cuatro detenidos tras persecución de automóvil con encargo por robo en Lo Espejo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    “Vamos a estar en el peor de los mundos”: Carmona muestra preocupación por soberanía tras postura de Kast ante captura de Maduro

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    La asistencia de Alexis Sánchez en Sevilla que pudo cambiar el curso del partido ante Levante
    El Deportivo

    La asistencia de Alexis Sánchez en Sevilla que pudo cambiar el curso del partido ante Levante

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Madrid por LaLiga

    Las ganas de Alexis Sánchez no alcanzaron: el discreto Levante hunde al Sevilla y complica el futuro de Matías Almeyda

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.

    Marco Rubio asegura que EE.UU. mantendrá presión sobre Venezuela mientras no se resuelvan amenazas a su seguridad nacional

    Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso