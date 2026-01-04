Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

Este lunes continúa el proceso de ingreso a la educación superior con uno de los hitos más esperados por los estudiantes: la entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), rendida en diciembre pasado.

Los puntajes obtenidos permitirán a los postulantes participar en el proceso de Admisión 2026.

Los datos estarán disponibles para consulta en línea a partir del lunes 5 de enero a las 08:00 horas. Los estudiantes podrán revisar sus resultados ingresando a los sitios oficiales de acceso.mineduc.cl o en demre.cl.

Una hora más tarde, a las 09:00 horas del mismo lunes 5 de enero, se dará inicio formal a la etapa de postulaciones a las universidades adscritas al Sistema de Acceso. Este periodo se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

Cabe recordar que la PAES es el instrumento obligatorio para quienes cursaron cuarto medio o egresaron de enseñanza media en 2025 y años anteriores, incluyendo a personas extranjeras con estudios convalidados en Chile.

Proyección laboral e ingresos: El buscador para orientar la postulación

Conocidos los resultados, es común que los postulantes, más allá de la vocación, deseen averiguar acerca de la empleabilidad y los ingresos de cada carrera, considerando la proyección laboral y las expectativas salariales.

Para facilitar esta búsqueda, la Subsecretaría de Educación Superior dispone de la plataforma mifuturo.cl. En dicho portal, los estudiantes pueden filtrar la información por tipo de institución (universidad, instituto profesional o centro de formación técnica), nombre del plantel y carrera específica.

El sistema permite conocer datos clave como el porcentaje de empleabilidad al primer y segundo año de egreso, además del ingreso promedio al cuarto año. Asimismo, se pueden realizar búsquedas por área de conocimiento; por ejemplo, al seleccionar el área de “Salud”, el portal exhibe indicadores de carreras como Medicina o Enfermería con valores actualizados a septiembre de 2025.

Fechas clave de la Admisión 2026

De acuerdo al calendario oficial del Demre, estas son las próximas etapas del proceso:

5 de enero (08:00 horas): Entrega de resultados PAES Regular.

5 de enero (09:00 horas) al 8 de enero (13:00 horas): Etapa de postulaciones.

19 de enero (12:00 horas): Resultados del proceso de selección.

20 al 22 de enero: Primera etapa de matrículas.

23 al 29 de enero: Segunda etapa de matrículas.