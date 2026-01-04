Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

Junaeb adelanta la captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de Educación Superior

La Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) comenzó la campaña “Hazla corta, tómate la foto hoy”, un periodo anticipado para que los más de 200 mil estudiantes que se incorporan este año a la educación superior puedan tomarse su foto para su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Este trámite puede realizarse a través de una aplicación que está disponible para ser descargada desde el sitio web de Junaeb, y la que puede ser usada en diferentes dispositivos tanto con la cámara frontal o posterior.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, señaló que con esta aplicación los estudiantes “pueden completar este paso sin necesidad de acercarse a nuestros puntos de atención para hacer el trámite. Por eso el llamado es a realizar este paso con tiempo y no dejarlo para último minuto ”.

Cómo hacer el trámite

Antes de hacer este trámite los estudiantes deben confirmar que han pagado la tarifa que corresponde a la obtención de una tarjeta nueva al momento de matricularse en alguna institución superior. El monto corresponde a $2.700.

Para ocupar la aplicación además, se debe tener la cédula de identidad vigente, ya que pedirá una captura para incorporar automáticamente los datos personales necesarios para el proceso.

Luego con un código enviado al correo electrónico se continúa con la validación de la identidad y la fotografía.

Como informó Junaeb, el capturador de la aplicación integra tecnología biométrica e inteligencia artificial, que ayuda con el encuadre, la iluminación y detecta la posición del rostro o algún elemento que interfiera como lentes de sol, gorros, gestos u otro.

Puntos de atención presencial

Adicionalmente, quienes aún prefieran hacer este trámite de manera presencial, pueden hacerlo en cualquiera de los 41 puntos de atención en las oficinas de Junaeb del país, o también en puntos móviles dentro de las respectivas instituciones.

Desde Junaeb también informaron que este 5 y 6 de enero habrá puestos en la Feria de Postulación y Matrícula de Educación Superior, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Estación Mapocho en Santiago y en el Centro de Eventos Sur Activo en Concepción.