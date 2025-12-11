¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

Pregunta: ¿Tienen planes de modernizar la estructura del poder judicial, especialmente una forma más transparente de nombrar a los jueces de la Corte Suprema, como también los de Apelaciones?

Participa el suscriptor: Eduardo Carvajal

La confianza en el Poder Judicial constituye un pilar fundamental para la salud de cualquier democracia. Los recientes casos de corrupción y una creciente percepción ciudadana de falta de transparencia han posicionado su reforma como un tema ineludible.

Jeannette Jara: modernización del Estado y transparencia institucional

Si bien en sus intervenciones y programa de gobierno la candidata Jeannette Jara no aborda directamente el mecanismo específico para el nombramiento de jueces, su visión de modernización estatal y lucha contra la corrupción ofrece un marco claro. Su enfoque sugiere que un proceso transparente para designar magistrados es la consecuencia de un Estado fundamentalmente más ético, en lugar de una solución aislada.

A partir de sus declaraciones y programa de gobierno, se desprenden los siguientes puntos clave:

Necesidad de un Estado moderno contra el crimen organizado: En una entrevista televisiva, la candidata argumentó que un Estado debilitado es terreno fértil para la expansión del narcotráfico. En este sentido, subrayó que “el estado tiene un deber de modernizarse de ser más eficiente” y advirtió que “donde no hay estado está el narco”, posicionando la modernización como una herramienta esencial de seguridad.

Crítica a la lentitud y vulnerabilidad del sistema: En la misma instancia, Jara fue crítica con la lentitud de los procesos judiciales , señalando cómo la demora procesal (“va un juez y se demora y se demora y se demora”), genera peligros de fuga de información y obstaculiza el combate efectivo al crimen organizado.

Propuesta de Ley marco de ética pública: Dentro de su programa, se compromete a impulsar una ley que unifique y modernice las normativas sobre probidad, lobby y conflictos de interés . El objetivo es establecer sanciones efectivas y un sistema de monitoreo que prevenga la corrupción en todo el aparato estatal, alcanzando por extensión al sistema de nombramientos.

Impulso a una Ley de transparencia 2.0: Propone una modernización de la ley de transparencia para hacerla exigible a la totalidad de los órganos del Estado, incluyendo los autónomos. Esta medida busca fortalecer el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios y las decisiones institucionales, lo que impactaría directamente en la opacidad de los procesos de designación judicial.

José Antonio Kast: foco en la corrupción y reforma de notarios

Al ser consultado directamente sobre la modernización judicial durante el debate presidencial ARCHI, Kast centró su diagnóstico en la corrupción y las “relaciones impropias” que, a su juicio, afectan al sistema de justicia. Su propuesta se orienta hacia una reforma estructural y tecnológica para restaurar la probidad, poniendo un énfasis particular en los notarios y conservadores.

Los puntos clave de su postura, expresados en dicho debate, son: