Más de 700 invitados participaron en la Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio

El pasado 2 de octubre, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile celebró su tradicional Cena Anual, consolidándose como el evento más destacado del ámbito empresarial hispano-chileno.

 
Laura Oroz Ulibarri, embajadora de España en Chile; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República, Jessica López, ministra de Obras Públicas; Alberto Van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores y Miguel A. García Moreno, presidente Cámara Oficial Española de Comercio en Chile.

En este encuentro, que reunió a más de 700 invitados, el presidente de la Cámara, Miguel A. García Moreno, presentó a la nueva embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri. Por otro lado, destacó la relevancia de las relaciones bilaterales y comerciales entre Chile y España, país que continúa siendo uno de los principales inversores extranjeros en Chile. Finalmente, en un ambiente de camaradería, recalcó la vocación de permanencia de la inversión española en diversos sectores de la economía.

Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República; Jessica López, ministra de Obras Públicas; Alberto Van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores y Cristóbal Torres, presidente InBest.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Cristián Araya, diputado Partido Republicano; Gonzalo Uriarte, exsenador; Ximena Rincón, senadora y presidenta Partido Demócratas y Francisco Chahuán, senador RN.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Diego Pini, director país Chile & Perú en Acciona; Gloria Hutt, presidenta en COPSA y Víctor Cofré, subdirector de La Tercera.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Miguel A. García Moreno, presidente Cámara Oficial Española de Comercio en Chile.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional; Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano; Mauricio Gallardo, director Diario La Segunda; Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar y Roberto Izikson, gerente general Cadem.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Claudio Gorichón, cónsul honorario de España en Valparaíso y presidente AIECH; Javier García de Viedma, cónsul de España en Chile; Juan Fernández-Cuervo, consejero jefe de la oficina económica y comercial de la Embajada de España en Chile y Francisco Javier Blanco, cónsul honorario de Concepción.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Guillermo Ramírez, diputado y presidente UDI y Gonzalo Sanhueza economista y vocero económico del comando de Evelyn Matthei.
Cena Anual 2025 de la Cámara Española de Comercio Lourdes Rivero, gerente de finanzas en Trujillo; Laura Oroz Ulibarri, embajadora de España en Chile; Marta Larraechea, exprimera dama y María Eugenia Martínez Martos, gerente general Cámara Oficial Española de Comercio en Chile.
